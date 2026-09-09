La asistencia religiosa católica seguirá garantizada en los hospitales extremeños hasta 2030

La asistencia religiosa católica continuará garantizada en los hospitales públicos de Extremadura al menos hasta 2030. El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la firma de un nuevo convenio de colaboración entre el Servicio Extremeño de Salud (SES) y la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz para mantener este servicio durante los próximos cuatro años.

El acuerdo contará con una financiación de 1.862.352 euros y estará vigente desde el próximo 1 de octubre hasta el 30 de septiembre de 2030, aunque contempla la posibilidad de que pueda prorrogarse posteriormente en los términos recogidos en el propio convenio. Su finalidad es asegurar que las personas ingresadas en los centros hospitalarios dependientes del SES, así como sus acompañantes, puedan recibir atención religiosa católica siempre que la soliciten.

Funciones del SARC

Para ello, los hospitales dispondrán del denominado Servicio de Asistencia Religiosa Católica (SARC), una prestación que ya viene funcionando en los centros sanitarios públicos y cuya continuidad queda ahora respaldada mediante el nuevo acuerdo. Entre las funciones, se encuentran las visitas a los pacientes hospitalizados, la celebración de actos de culto y la administración de sacramentos. También podrán prestar asesoramiento sobre cuestiones religiosas y morales a aquellas personas que lo demanden.

El convenio incluye además entre sus cometidos la colaboración en la humanización de la atención hospitalaria, una de las áreas en las que estos servicios participan dentro de los centros sanitarios. Los SARC estarán integrados por capellanes u otras personas legítimamente designadas por las autoridades eclesiásticas competentes para desempeñar esta labor.

El acceso al servicio tendrá carácter voluntario y estará dirigido exclusivamente a los pacientes y acompañantes que quieran hacer uso de él. La autorización del Consejo de Gobierno permitirá ahora formalizar el acuerdo entre el SES y la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz, que regulará la prestación de esta asistencia y supondrá un gasto medio de 465.588 euros anuales.