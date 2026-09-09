La Bonoloto deja un reguero de premios: 12 acertantes se llevan casi 95.000 euros cada uno

La Bonoloto dejó este martes, 8 de septiembre, un auténtico reguero de premios, con 12 boletos acertantes de primera categoría, seis aciertos, que recibirán 94.727,16 euros cada uno.

La fortuna estuvo además muy repartida en las siguientes categorías. Hubo dos acertantes de segunda categoría, con cinco números y el complementario, que cobrarán 77.203 euros por boleto. A ellos se suman 325 apuestas con cinco aciertos, premiadas con 237,55 euros cada una.

El reparto continuó con 5.386 boletos de cuarta categoría, cuatro aciertos, que obtienen 21,50 euros, mientras que 73.410 apuestas con tres números acertados reciben cuatro euros. Además, hubo 474.062 reintegros de 50 céntimos.

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 37, 33, 39, 38, 35 y 32, con el 18 como complementario y el 7 como reintegro. La recaudación ascendió a 2.368.155,50 euros.

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Loterías y Apuestas del Estado no detalla en la nota facilitada dónde fueron validados los doce boletos de primera categoría ni los dos de segunda, por lo que no puede determinarse con esta información en qué localidades cayó cada uno de los principales premios.