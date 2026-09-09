Cancho Roano cumple 25 años como uno de los grandes tesoros tartésicos de Extremadura

El aniversario del Centro de Interpretación del yacimiento de Zalamea de la Serena ha servido para reivindicar el valor de un enclave que aspira a ganar peso como atractivo de turismo cultural y a atraer visitantes de fuera de la región.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha destacado durante el acto que el patrimonio tartésico extremeño tiene capacidad para atraer a visitantes nacionales e internacionales interesados en la arqueología, la historia y el patrimonio. En este sentido, ha situado a Cancho Roano y El Turuñuelo como dos de los principales activos para proyectar este legado más allá de Extremadura.

«Tenemos un legado arqueológico excepcional, con un interés que va mucho más allá de nuestras fronteras», ha señalado León, que también ha defendido la necesidad de hacerlo «más accesible, más visible y más integrado en una estrategia de turismo cultural de calidad».

Cancho Roano, datado entre los siglos VI y V antes de Cristo, está considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura tartésica conservados en la Península Ibérica y un referente para el estudio de esta civilización.

25 años de divulgación

El Centro de Interpretación abrió sus puertas en julio de 2001 para ofrecer a los visitantes un contexto histórico del santuario y contribuir a la protección y divulgación del conjunto. Diseñado por el arquitecto Tiburcio Martín Soldevila, durante estos 25 años ha acercado este patrimonio a miles de visitantes, investigadores y estudiantes.

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La celebración, organizada por la Mancomunidad de Municipios de La Serena, ha reunido a representantes institucionales y especialistas en patrimonio, entre ellos Sebastián Celestino, responsable de las excavaciones del Turuñuelo, y Santiago Guerra, director del Museo Arqueológico de Badajoz.