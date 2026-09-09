Los colegios de Extremadura ya pueden apuntarse a La Vuelta al Cole contra la leucemia infantil

La Fundación Unoentrecienmil ha abierto en Extremadura las inscripciones para la 12ª edición de La Vuelta al Cole, una iniciativa solidaria que moviliza cada año a miles de centros educativos para recaudar fondos destinados a la investigación contra la leucemia infantil. El pasado curso participaron en la región 60 colegios, 16.401 alumnos, familias y profesores, que consiguieron reunir 35.733 euros para financiar nuevos proyectos científicos.

Los centros extremeños pueden inscribirse ya para participar el próximo 16 de octubre, fecha en la que cada colegio organizará su propia carrera adaptándola a sus instalaciones y necesidades. La iniciativa no se limita a la prueba deportiva, sino que incluye durante las semanas previas materiales educativos adaptados a cada etapa, con contenidos relacionados con la investigación científica, la solidaridad, la empatía y la importancia de la ciencia para mejorar la vida de las personas.

Cada euro se convierte en minutos de investigación

La fundación traduce las aportaciones económicas a tiempo destinado a investigar nuevos tratamientos. Así, una donación de 3 euros equivale a 12 minutos de investigación, cinco euros permiten financiar 20 minutos y diez euros, 40. Desde que La Vuelta al Cole comenzó en 2015, la iniciativa ha implicado a cerca de 7.000 colegios y más de 2,6 millones de alumnos, docentes y familiares, con una recaudación acumulada superior a los cinco millones de euros.

Solo durante el curso 2025-2026 participaron en toda España 1.550 colegios y más de 559.900 personas, que lograron reunir 1,16 millones de euros. Según Unoentrecienmil, alrededor del 60% de los centros repite cada año, lo que ha permitido consolidar la iniciativa como el mayor movimiento escolar del país contra la leucemia infantil.

La edición de este año tendrá además un vínculo especial con Extremadura a través de Sergio, un niño de seis años de Cáceres que este mes de septiembre vuelve al colegio mientras continúa con su tratamiento y recuperación. Hace algo más de un año comenzó a sentirse cansado, dejó de querer jugar al fútbol y sufrió fuertes dolores en las piernas. Tras varias pruebas fue diagnosticado de leucemia linfoblástica aguda, el tipo más frecuente entre los niños, y comenzó a recibir tratamiento en el Hospital Universitario La Paz.

Su historia formará parte de los materiales de esta edición. A través de una experiencia participativa y de un código QR, las familias podrán conocer cómo las aportaciones económicas se convierten en investigación y dejar mensajes de apoyo a Sergio y a otros menores que atraviesan la enfermedad. La directora de la Fundación Unoentrecienmil, Elena Huarte, destaca que el objetivo es que los escolares comprendan que "cada aportación se transforma en tiempo de investigación" y que conozcan el trabajo de médicos e investigadores para lograr "que más niños, como Sergio, puedan volver al cole".

La Fundación Unoentrecienmil está dedicada exclusivamente a impulsar proyectos de investigación contra la leucemia infantil. Desde su creación ha invertido 12 millones de euros en investigación y sitúa la supervivencia de esta enfermedad en torno al 87%, aunque advierte de que numerosos pacientes arrastran secuelas y efectos secundarios derivados tanto de la enfermedad como de los tratamientos.