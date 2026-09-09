Una dombenitense y un Borbón ponen a prueba su amor en 'La isla de las tentaciones'

Don Benito tiene un motivo más para seguir la nueva edición de 'La isla de las tentaciones'. La localidad pacense está representada en el conocido reality de Telecinco por Náyades Lospitao, una joven dombenitense que participa en el programa junto a su pareja, Nacho de Borbón.

La pareja se ha desplazado hasta República Dominicana para poner a prueba su relación en un entorno marcado por la convivencia separada, las citas y la presencia de tentadores y tentadoras. A medida que avanzan las emisiones, los espectadores están conociendo cómo afrontan ambos esta experiencia y cómo evoluciona su relación.

La participación de Náyades supone también la presencia de una extremeña en uno de los formatos más seguidos de la televisión española.

Náyades Lospitao y Nacho de Borbón

Náyades Lospitao tiene 22 años, es deportista, abogada y mantiene una relación con Nacho de Borbón desde hace aproximadamente dos años. La pareja se conoció en un evento de influencers celebrado en Valencia y, tras aquel primer encuentro, comenzó una relación que ahora afronta una de sus pruebas más mediáticas.

Para la joven dombenitense, su paso por 'La isla de las tentaciones' supone además una nueva ventana para darse a conocer ante una audiencia nacional. Su trayectoria hasta ahora ha estado vinculada principalmente al deporte, su formación en Derecho y las redes sociales.

Nacho de Borbón tiene 25 años y ya cuenta con experiencia en realities televisivos. En 2022 participó en 'Supervivientes', donde consiguió alcanzar la final.

El modelo regresa ahora a la televisión con un reto diferente: esta vez comparte protagonismo con su pareja en un formato centrado en poner a prueba las relaciones sentimentales.

Nacho es pariente lejano del rey Felipe VI, un vínculo familiar que procede de la rama de los Borbones. No obstante, su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el mundo de la moda y la televisión.

Antes de su relación con Náyades, estuvo vinculado sentimentalmente con Paula Colubi, quien posteriormente participó como tentadora en una de las anteriores ediciones de 'La isla de las tentaciones'.

Nacho y Náyades. / Mediaset

Una relación bajo los focos

Náyades y Nacho llegan al programa después de aproximadamente dos años de relación. La dinámica del reality les obliga a permanecer separados y enfrentarse a diferentes situaciones diseñadas para poner a prueba la confianza entre ambos.

Las citas, las fiestas y las imágenes que les muestran durante las hogueras forman parte de una dinámica en la que cualquier decisión puede tener consecuencias para las parejas participantes.

En el caso de Náyades y Nacho, la experiencia televisiva permite conocer una relación que hasta ahora había permanecido alejada del foco de los grandes formatos televisivos.

Don Benito sigue su participación

La presencia de Náyades Lospitao ha llevado el nombre de Don Benito y Extremadura hasta uno de los realities más conocidos de la televisión española.

Su participación está permitiendo a los espectadores conocer más de cerca a la joven dombenitense mientras afronta, junto a Nacho de Borbón, una experiencia que pondrá a prueba su relación ante las cámaras.

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Con el programa ya en emisión, habrá que seguir las próximas entregas para conocer cómo evoluciona la pareja y cuál será el desenlace de su paso por República Dominicana.