Educación prepara un nuevo llamamiento de interinos en Extremadura

La Consejería de Educación y Formación Profesional prepara para este viernes 11 de septiembre un nuevo llamamiento de docentes interinos en Extremadura, el segundo ordinario de este comienzo de curso. Según la información trasladada por la Administración, las plazas que se incluyan en esta convocatoria se adjudicarán el lunes 14 y los profesores seleccionados deberán incorporarse a sus centros el martes 15 de septiembre.

El llamamiento permitirá cubrir vacantes y sustituciones que hayan surgido en los centros educativos durante los primeros días del curso, aunque por el momento no se ha publicado el número de puestos que se ofertarán ni las especialidades en las que será necesario incorporar profesores. Esos datos se conocerán el viernes, cuando Educación publique las plazas disponibles y los docentes que pueden optar a ellas.

Será el segundo llamamiento ordinario de interinos del curso 2026-2027. El primero tuvo lugar el pasado 4 de septiembre, con adjudicación de destinos el lunes 7 e incorporación este miércoles día 9.

Plazas que comenzarán el 1 de octubre

La primera adjudicación deja otra fecha señalada en el calendario. Entre los destinos asignados aparecen plazas vinculadas a los programas de refuerzo y éxito educativo, cuyos profesores se incorporarán el próximo 1 de octubre. En estos casos, la fecha prevista de finalización es el 30 de junio de 2027.

Entre los puestos adjudicados figuran plazas de Educamatex, destinado al refuerzo de la competencia matemática; Educalectura, centrado en la competencia lectora; PROA+, dirigido al acompañamiento y refuerzo educativo; y Bienestar Emocional, además de plazas vinculadas al programa Incluye.

La incorporación de estos docentes se producirá, por tanto, tres semanas después del inicio del curso, ya que estas plazas tienen un calendario específico. Mientras se produce la llegada a los centros de los primeros interinos adjudicados, la Consejería prepara ya el siguiente movimiento de las bolsas.

La publicación del viernes permitirá conocer además qué necesidades de profesorado quedan pendientes con el curso ya iniciado, cuántas nuevas vacantes y sustituciones se ofertan y cuáles son las especialidades en las que Educación necesita seguir recurriendo a las bolsas de interinos.