Educación reforzará lectura y matemáticas en Extremadura: "Sabemos perfectamente qué tenemos que trabajar"

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha valorado este miércoles los últimos resultados del informe PISA y ha señalado que Extremadura reforzará la lectura y las matemáticas desde los primeros niveles educativos, dos ámbitos en los que la evaluación refleja "debilidades" que, según ha afirmado, la Consejería ya tenía detectadas. "Sabemos perfectamente qué tenemos que trabajar", ha afirmado.

La comunidad se sitúa por debajo de la media nacional en resolución computacional de problemas, matemáticas y ciencias, mientras que iguala al conjunto del país en lectura. En concreto, Extremadura obtiene 494 puntos en resolución computacional de problemas, 454 puntos en matemáticas frente a los 457 de la media nacional y 473 puntos en ciencias frente a 477. En lectura alcanza 451 puntos, los mismos que el conjunto de España.

Debilidades ya detectadas

Valencia ha señalado que la Consejería ya tenía identificadas estas dificultades "sin necesitar una estadística ni un informe PISA". Sobre la posición de Extremadura en el conjunto de los resultados, ha indicado que la comunidad se mantiene "más o menos en la media" de las comunidades autónomas, aunque ha reconocido que, al igual que España, se aleja de la media europea.

La consejera ha defendido que el trabajo en los primeros niveles debe permitir "conjugar la innovación, que es muy importante, pero también el modelo tradicional".

Escritura y herramientas digitales

En este sentido, Valencia se ha referido también al uso de las pantallas y de las herramientas digitales en las aulas y ha defendido que su incorporación no debe hacer olvidar otras prácticas como la escritura y la lectura. "Tenemos que tener claro que los niños tienen que escribir para no cometer faltas de ortografía y que está muy bien que usen las pantallas y está muy bien que usemos herramientas digitales pero sin olvidar esa otra parte que también creemos que es fundamental", ha señalado.

La responsable de Educación ha recordado en este punto la reciente presentación de una nueva instrucción que regula el uso de los dispositivos digitales en los centros educativos. "Todo lo que venga nuevo a mejorar bienvenido sea pero sin olvidar otro tipo de herramientas otro tipo de instrumentos que son necesarios como es la lectura", ha afirmado Valencia.

La consejera ha insistido en la importancia de esta competencia para la comprensión del alumnado: "Nuestros alumnos tienen que leer porque es la forma de que puedan comprender".