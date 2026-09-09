Entran en vigor las ayudas por los incendios en Extremadura: 3.000 euros por hectárea y hasta 130.000 por vivienda

Las ayudas para hacer frente a los daños provocados por los grandes incendios forestales de este verano en Extremadura ya están en vigor. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este miércoles el Decreto-ley 5/2026, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado día 1, que establece compensaciones para agricultores, ganaderos, apicultores, empresas turísticas y propietarios de viviendas afectadas, además de beneficios fiscales y cambios en la normativa forestal para reforzar la prevención. La norma tiene efectos desde este mismo miércoles y deberá ser convalidada por la Asamblea de Extremadura en el plazo máximo de un mes.

El decreto forma parte del paquete de más de 10 millones de euros anunciado por el Ejecutivo autonómico para recuperar las zonas castigadas por los fuegos. Aunque Las Hurdes concentra buena parte de las actuaciones después del fuego iniciado en Pinofranqueado, que alcanzó aproximadamente 3.700 hectáreas, la norma recoge también los daños registrados durante el verano en otros puntos de Extremadura, entre ellos Casas de Millán, Jerez de los Caballeros y Montemolín.

3.000 euros por hectárea y 100 por colmena

En el sector agrario, los titulares de explotaciones con cerezos, olivos, castaños destinados a fruto y cultivos asociados podrán recibir 3.000 euros por cada hectárea productiva afectada. También se compensarán las superficies inferiores a una hectárea de manera proporcional. Para el cálculo se utilizará la superficie declarada en la Solicitud Única de 2026 que se encuentre dentro del perímetro oficial del incendio.

Para la ganadería, la compensación se establece en 700 euros por Unidad de Ganado Mayor perdida como consecuencia directa de los incendios, mientras que los apicultores recibirán 100 euros por cada colmena afectada. En este último caso, la ayuda no se limita a las colmenas totalmente destruidas, sino que el decreto admite también los daños ocasionados por el fuego, el calor o el humo y la pérdida de recursos melíferos en la zona de vuelo de las abejas.

Una de las principales novedades para los afectados es que no tendrán que presentar inicialmente una solicitud para acceder a estas ayudas agrarias. El procedimiento comenzará de oficio y la Junta deberá publicar, en los diez días hábiles posteriores a la publicación del decreto, una relación provisional con los beneficiarios, las cantidades propuestas y las posibles incidencias. A partir de ahí se abrirá el periodo para alegar errores o comunicar datos que falten.

Ayudas al turismo de hasta 7.500 euros

También se simplifica el procedimiento para el sector turístico. Las ayudas parten de 1.200 euros para determinadas actividades y pueden alcanzar los 3.000 euros en los establecimientos de mayor capacidad. La cifra se multiplicará por 2,5 cuando el negocio se encuentre en un núcleo que tuviera que ser evacuado o confinado durante los incendios. De este modo, el importe puede llegar hasta 7.500 euros en determinados establecimientos.

Ese incremento se aplicará, entre otros lugares, a Nuñomoral y las alquerías de Aceitunilla, Cerezal, Martilandrán, El Gasco, Asegur y La Fragosa, así como a Aldehuela, Horcajo, Castillo, El Robledo, Avellanar y Erías, en Pinofranqueado; además de Grimaldo y Casas de Millán. Turismo elaborará igualmente de oficio una primera lista de posibles beneficiarios utilizando el Registro General de Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura y deberá publicarla en un máximo de diez días hábiles.

Hasta 130.000 euros por una vivienda en ruina

Las familias con viviendas dañadas tendrán un procedimiento diferente, ya que en este caso sí será necesario solicitar la ayuda y dispondrán de seis meses desde la entrada en vigor del decreto. Si los daños han provocado la ruina del inmueble, la Junta cubrirá el 80% de su valor de reposición, descontando las cantidades que puedan aportar otras administraciones o aseguradoras, con un límite de 130.000 euros. Para una vivienda que pueda ser rehabilitada o reparada, se cubrirá también el 80% de los costes, pero con un máximo de 120.000 euros.

A estas cantidades se añaden ayudas para reponer el menaje doméstico, de hasta 14.000 euros en viviendas declaradas en ruina y de hasta 7.000 en el resto de supuestos. Los propietarios o usufructuarios que hayan tenido que dejar temporalmente su residencia habitual también podrán recibir 300 euros al mes para pagar el alquiler mientras duren las obras.

Menos impuestos y una nueva estrategia contra el fuego

El decreto incluye además una bonificación del 100% del impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos para la temporada 2027/2028 en los cotos afectados en los que no haya sido posible desarrollar la actividad cinegética durante la campaña anterior. Las explotaciones ganaderas de los municipios incluidos en la norma estarán también exentas hasta el 31 de diciembre de 2027 de varias tasas relacionadas con servicios veterinarios, pruebas de sanidad animal e identificación del ganado.

La respuesta a los incendios no se limita, sin embargo, a reparar los daños. El decreto modifica también la Ley Agraria de Extremadura para agilizar las permutas de pequeñas fincas privadas enclavadas en montes de utilidad pública por terrenos próximos a los pueblos y facilitar que esos espacios puedan mantener usos agrícolas, ganaderos o forestales. El objetivo es generar paisajes en mosaico y franjas de menor combustibilidad que funcionen como una barrera natural entre las masas forestales y las viviendas.