El Euromillones deja este martes dos premios de más de 194.000 euros

El sorteo de Euromillones celebrado este martes, 8 de septiembre, ha dejado en España dos premios de más de 194.000 euros correspondientes a la segunda categoría, es decir, cinco números acertados y una estrella.

Cada uno de estos boletos recibirá 194.608,68 euros. Uno de ellos fue validado en la Administración de Loterías número 1 de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), situada en el centro comercial Leclerc, mientras que el otro se selló en el despacho receptor número 32.700 de Gran Alacant-Santa Pola (Alicante).

En total hubo tres acertantes de segunda categoría en el sorteo, aunque solo dos de ellos corresponden a boletos jugados en España. No se registró ningún acertante de primera categoría, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 13, 17, 33, 35 y 39, con las estrellas 7 y 12. La recaudación alcanzó los 44,7 millones de euros.

Al no existir acertantes de primera categoría, se genera un nuevo Eurobote que permitirá que un único ganador pueda llevarse 111 millones de euros en el próximo sorteo.

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Por su parte, el boleto ganador de El Millón fue validado en Cas Català-Calvià, en Baleares, con el código FVR40362