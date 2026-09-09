Extremadura acumula 38 notificaciones por riesgos alimentarios en cinco años.

El Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) es la red española que permite que una alerta alimentaria circule rápido entre las distintas administraciones para tomar medidas inmediatas. Su objetivo fundamental es garantizar que las autoridades competentes intercambien rápidamente información sobre riesgos alimentarios para poder actuar antes de que se produzca un daño sobre la salud de los consumidores. Eso incluye retirar, inmovilizar o controlar productos afectados cuando sea necesario o informar a la población cuando el riesgo requiere medidas por parte de los consumidores.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) es el organismo que coordina este sistema a nivel nacional. Algunos ejemplos concretos de alertas alimentarias son los casos en los que se ha comunicado la presencia de salmonella en un alimento, ya sea unos torreznos o un preparado en polvo; o por la presencia de Listeria monocytogenes en productos cárnicos o salmón ahumado, que son especialmente preocupantes para embarazadas, personas mayores o aquellas con las defensas bajas. También los avisos por alérgenos no declarados, como la presencia de leche, frutos secos o gluten en un producto cuyo etiquetado no lo indica, lo que supone un riesgo para personas alérgicas o intolerantes.

En productos de la región

En los últimos cinco años con datos (del 2020 al 2024), las notificaciones de este tipo a causa de productos con origen o procedencia en Extremadura han sido 38, según las memorias de la Aesan. Entre los casos localizados relacionados con Extremadura en este lustro figuran la alerta por salmonella en bolsas de croquetas congeladas elaboradas en la región y otra por falta de garantías sanitarias en productos de bollería de una empresa también extremeña.

Además de aquellas notificaciones en las que la comunidad aparece como el territorio de procedencia, en estos años también ha aparecido en avisos de carácter nacional, como la presencia de salmonella en huevo entero líquido pasteurizado o la posible presencia de fragmentos de vidrio en botellas de tinto de verano.

Tipos de notificación

La memoria de la Aesan recoge tanto notificaciones de alerta como notificaciones de información. Por las primeras se entiende aquellas en las que se requiere una actuación rápida por parte de las correspondientes autoridades competentes. Este escenario se afronta cuando se detecta un riesgo grave directo o indirecto para la salud humana derivado de alimentos o de un material en contacto con ellos. Si esa actuación urgente por parte de la administración no es necesaria, entonces se está ante una notificación de información. Pueden ser bien de información para seguimiento (un riesgo no grave o riesgo potencial, relacionado con un producto que está en el mercado o puede comercializarse en otro Estado miembro de la UE), o de información para atención, si se trata de un alimento que no ha sido comercializado o que, con la información disponible, no debería estar presente en el mercado (como puede ser el caso de los productos muy perecederos).

213 en 2024

Agregando unas y otras en el último ejercicio con datos disponibles, en España sumaron 213, cinco de ellas en Extremadura. Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, con 44, 37 y 34, fueron las autonomías con más expedientes. En relación con el tipo de productos originarios de España incluidos en las notificaciones de 2024, sobresalen por su peso los de origen animal, que representaron algo más de la mitad de las notificaciones (51%), por encima de los de origen vegetal, que fueron un 35%.

Tipos de riesgo

Respecto al grupo de peligros presentes, un 49% de ellos era de carácter químico (metales pesados, residuos de fitosanitarios o toxinas fúngicas, entre otros); un 29% biológico (bacterias, virus, hongos y levaduras, biotoxinas, toxinas biológicas y parásitos) y un 5% físico (sobre todo presencia de cuerpos extraños). El 17% responde a otro tipo de riesgos.