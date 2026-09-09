Extremadura arranca el curso con 1.878 alumnos menos y un 3,9% más de docentes

Extremadura abrirá este jueves el curso escolar 2026-2027 con menos alumnos y una plantilla docente reforzada. Las aulas de la región contarán con 164.624 estudiantes en enseñanzas no universitarias, 1.878 menos que al cierre del pasado ejercicio, mientras el número de profesores aumenta hasta los 16.667, un 3,9% más que hace un año.

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha presentado este miércoles las principales cifras de un curso cuyos datos todavía pueden experimentar variaciones por los procesos de matriculación que permanecen abiertos. Para la Junta, la evolución demográfica abre margen para introducir mejoras en las aulas: "El descenso del número de alumnos se ha convertido en una oportunidad para continuar avanzando en la mejora de la calidad educativa de Extremadura", ha señalado Valencia.

Después de completar la reducción de ratios en el segundo ciclo de Infantil, una de las novedades principales de este año será la reducción a 22 alumnos por aula en primero de Primaria. La medida continuará extendiéndose progresivamente al resto de niveles. También se rebaja en dos alumnos el límite en los grupos mixtos de los centros incompletos del medio rural, una decisión que tiene como objetivo favorecer el mantenimiento de unidades y de la escuela en los pueblos. "Los años posteriores iremos descendiendo esa ratio en el resto de cursos", ha avanzado la titular de Educación.

Más docentes en las aulas

La plantilla funcional parte de 16.667 docentes, frente a los 16.047 anunciados al comienzo del curso 2025-2026. Estos datos son provisionales, puesto que Educación prevé que el número aumente a medida que entren en funcionamiento los nuevos ciclos de Formación Profesional, certificados profesionales, cursos de especialización, escuelas oficiales de idiomas, educación de adultos y distintos programas educativos. De hecho, "la pasada semana se produjo ya un primer llamamiento de más de 1.200 plazas, la plantilla se va adaptando a las necesidades educativas", ha explicado Valencia.

A estos recursos se suma el despliegue de los programas de mejora del éxito educativo y bienestar emocional, para los que se contemplan 735 profesionales entre docentes de refuerzo, orientadores y profesorado de servicios a la comunidad. PROA+ contará con 154 profesionales y el programa Conectados llegará con 227 docentes a otros tantos centros y atenderá a más de 14.300 alumnos. Educalengua y Educamatex ampliarán también su alcance: de los 225 centros del pasado curso se prevé pasar a alrededor de 300, incorporando además a la enseñanza concertada.

La atención a la diversidad crecerá con dos nuevas aulas TEA, en el IES Donoso Cortés de Don Benito y el IES Castelar de Badajoz, con las que la red regional alcanzará las 43. Habrá igualmente dos aulas abiertas más, hasta un total de doce, además de siete nuevas unidades de bienestar emocional y diez de altas capacidades integradas en los equipos de orientación.

Los centros dispondrán asimismo de 447 ATE-cuidadores, 30 intérpretes de lengua de signos y 40 profesionales de enfermería. Una de las novedades afecta precisamente a los ATE, que alcanzarán el 100% de su jornada laboral después de pasar del 80% al 90% durante los últimos cursos.

Seis comedores más y 36 nuevas aulas matinales

Los servicios destinados a facilitar la conciliación también amplían su cobertura. Extremadura contará este curso con 237 comedores escolares, seis más que el pasado año, gracias a las aperturas en Torrejoncillo, Valverde de Mérida, Valdecaballeros, Higuera de Llerena, Don Álvaro y Guadajira. Hasta ahora hay 18.242 solicitudes y el 70% de los usuarios tendrá acceso gratuito al servicio. La inversión asciende "a más de 13 millones de euros", ha asegurado la consejera.

El crecimiento es mayor en las aulas matinales, que pasan a 353, 36 más que el curso anterior. Hay 9.884 plazas disponibles y se han recibido ya 9.174 solicitudes. La Consejería destinará un millón de euros a este servicio y mantiene en estudio nuevas peticiones que podrían elevar todavía más la cifra.

A ello se unen casi nueve millones de euros para ayudas de libros de texto y material escolar. Educación ha recibido 93.711 solicitudes y la primera adjudicación beneficiará a 61.599 estudiantes. Una de las principales novedades está en Infantil, donde la cuantía para material escolar sube de 30 a 100 euros por alumno. Las ayudas se sitúan en 130 euros en Primaria y en 160 euros para ESO, FP Básica y Educación Especial.

También aumentan las plazas de las residencias escolares, que pasan de 455 a 470, de las que 335 corresponden a la provincia de Cáceres y 135 a la de Badajoz. Las ayudas individualizadas de transporte y comedor dispondrán, por su parte, de tres millones de euros y llegarán a unos 1.400 alumnos.

83,3 millones para centros educativos

El inicio de curso llega acompañado de 83,3 millones de euros en actuaciones sobre infraestructuras y equipamiento educativo durante 2026. De esa cantidad, 38,8 millones corresponden a nuevas infraestructuras con obras licitadas, adjudicadas o en ejecución; 36 millones se destinan a conservación y reparaciones; 4,8 millones a sistemas fotovoltaicos e iluminación LED y 3,6 millones a renovación de equipamientos.

Entre los proyectos en marcha figuran actuaciones en colegios de Quintana de la Serena, Perales del Puerto, Navalvillar de Pela, Puebla de la Calzada y Gévora, así como la Escuela Oficial de Idiomas de Don Benito y el Centro de Educación Especial Los Ángeles de Badajoz. En fase de proyecto se encuentran otras actuaciones de mayor envergadura, como la rehabilitación del antiguo Hospital Provincial de Cáceres para el CREA, estimada en 32 millones de euros.

La FP supera las 30.000 plazas

La Formación Profesional afrontará además el curso con su oferta más amplia, 828 opciones formativas de grados C, D y E y más de 30.000 plazas entre las modalidades presencial, semipresencial y virtual. Se incorporan 22 nuevas enseñanzas, entre ellas seis titulaciones que se impartirán por primera vez en Extremadura y nuevos cursos de especialización vinculados a servicios en la nube, mantenimiento de vehículos eléctricos y corte y cata de jamón y paletas.

Educación ha contabilizado 13.313 solicitudes admitidas de nuevo ingreso y espera superar los 26.000 alumnos matriculados en FP, consolidando un crecimiento del 25% durante los últimos cinco años.

Las clases comienzan este jueves para Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Formación Profesional. Bachillerato arrancará el viernes 11; las enseñanzas artísticas superiores, el 21 de septiembre; y las escuelas oficiales de idiomas y las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza lo harán el 1 de octubre.

Las rutas escolares

En rueda de prensa, la consejera ha afirmado que su departamento sigue trabajando para que todos los alumnos extremeños tengan transporte escolar confía en que la totalidad de las rutas escolares de este nuevo curso estén operativas con normalidad, a falta de algunos flecos en materia de documentación y fluctuación del alumnado al no estar cerrado aún de forma definitiva el periodo de matriculación.

El cien por ciento de las 605 rutas escolares tienen ofertas y solo en muy pocas aún se está revisando la documentación necesaria. Valencia ha incidido en que se trata de "un proceso muy tedioso y lento", en el que hay que presentar las ofertas, las empresas tienen que presentar la documentación, luego hay que comprobar que esa documentación está correcta y hacer una adjudicación provisional.

Ha defendido además que se trata de "un proceso vivo", en el que surgen nuevas rutas, dependiendo de las fluctuaciones de alumnos, ya que se está todavía con un periodo de matriculación abierto.