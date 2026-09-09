Extremadura combatirá dos plagas que amenazan 120.000 hectáreas de pinar y varios cultivos

El nematodo de la madera del pino y la Xylella fastidiosa son dos de las principales amenazas fitosanitarias que afectan actualmente a Extremadura. La primera compromete unas 120.000 hectáreas de pinar, mientras que la segunda puede causar daños en cultivos de especial importancia para la región, como la vid, el almendro, el cerezo o el melocotonero.

Para tratar de frenar su expansión, el Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una inversión de 676.000 euros destinada a eliminar los focos detectados y reforzar las medidas de prevención. Los trabajos comenzarán el próximo 1 de octubre, se prolongarán hasta finales de 2027 y serán ejecutados por la empresa pública Tragsa.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha explicado tras la reunión que ambas plagas se encuentran ya presentes en Extremadura y que las actuaciones se dirigirán a las zonas en las que las prospecciones detecten árboles o vegetación afectados. "Estamos hablando de prevención, de actuar antes de que un problema sanitario pueda hacerse mucho mayor y termine provocando daños mucho más graves en nuestra comunidad autónoma", ha señalado.

Un gusano microscópico

El nematodo de la madera del pino (Bursaphelenchus xylophilus) es un gusano microscópico considerado organismo de cuarentena que afecta principalmente a distintas especies de pinos y otras coníferas. Puede provocar un rápido decaimiento del árbol, el denominado marchitamiento o 'seca' del pino, hasta ocasionar su muerte. Su transmisión se produce fundamentalmente mediante escarabajos del género Monochamus, que transportan el nematodo de unos árboles a otros.

Extremadura cuenta actualmente con dos zonas demarcadas activas, ambas en la provincia de Cáceres, en Abadía y Valverde del Fresno, según ha detallado Manzano. La portavoz ha cifrado en alrededor de 120.000 hectáreas de pinar la superficie de la región amenazada por este patógeno.

Los trabajos encargados a Tragsa contemplan la tala y destrucción de coníferas en decaimiento, además de la aplicación de tratamientos insecticidas y preventivos en las masas forestales para reducir las posibilidades de propagación. El control resulta especialmente importante porque el nematodo también puede desplazarse a grandes distancias a través del transporte de madera o productos fabricados con ella, lo que obliga a establecer medidas específicas en las zonas demarcadas.

Bacteria de las plantas

La otra plaga sobre la que ha decidido actuar la Junta es la Xylella fastidiosa, una bacteria que vive en los vasos de la planta por los que circulan el agua y los nutrientes y que puede provocar el debilitamiento y secado del vegetal. Se transmite de una planta a otra principalmente mediante insectos que se alimentan del xilema.

Según ha explicado Manzano, su presencia se ha detectado en Extremadura desde 2024 y puede afectar a cultivos especialmente relevantes para el campo regional, entre ellos la vid, el almendro, el cerezo y el melocotonero.

En las áreas en las que las prospecciones detecten vegetales afectados, se procederá a su destrucción para eliminar los focos y tratar de impedir que la bacteria continúe propagándose. El encargo aprobado incluye asimismo tratamientos silvícolas, insecticidas y herbicidas en las zonas declaradas infectadas.

Las dos amenazas tienen la consideración de organismos prioritarios en la Unión Europea, circunstancia que obliga a mantener labores de vigilancia, prevención y control. El presupuesto autorizado asciende exactamente a 675.999 euros y está cofinanciado por la Administración del Estado, la Junta, dentro del Programa de Prevención y Lucha contra Plagas, y fondos europeos.