Extremadura detecta unos 500 casos de cáncer de piel al año y el 90% podría evitarse

Los agricultores y ganaderos extremeños tendrán un nuevo canal para recibir información sobre prevención del cáncer y hábitos saludables, con especial atención a los riesgos derivados de trabajar durante largas jornadas al aire libre. APAG Extremadura Asaja y la Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz han firmado este miércoles un convenio para trasladar sus campañas de sensibilización directamente al sector agrario.

La colaboración cobra especial relevancia ante el riesgo de cáncer de piel asociado a una exposición prolongada a la radiación ultravioleta. Según los datos difundidos por ambas entidades, en Extremadura se diagnostican alrededor de 500 nuevos casos cada año y cerca del 90% podría prevenirse mediante una protección adecuada frente al sol.

Imagen de la rúbrica del convenio entre Juan Metidieri y Miguel Ángel Mendiano. / CEDIDA

La organización agraria utilizará sus canales de comunicación y su contacto directo con agricultores y ganaderos para distribuir los materiales preparados por la Asociación Española Contra el Cáncer e informar de las diferentes campañas que ambas entidades acuerden desarrollar.

Salud laboral

La exposición al sol durante buena parte de la jornada convierte la prevención del cáncer de piel en una cuestión también ligada a la salud laboral en el campo. La incidencia de este tipo de tumores ha aumentado aproximadamente un 40% durante los últimos cuatro años, según los datos facilitados con motivo de la firma del convenio.

El acuerdo ha sido suscrito en Mérida por el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz, Miguel Ángel Mendiano.

Metidieri destaca el valor de poder llevar estos mensajes directamente hasta las explotaciones. "Hablamos de personas que pasan muchas horas trabajando al aire libre y para las que conocer los riesgos y cómo proteger su salud es especialmente importante", señala el presidente de APAG Extremadura Asaja.

Entorno rural

Por su parte, Mendiano incide en la necesidad de que las campañas lleguen también al entorno rural. "Prevenir significa también conseguir que la información llegue allí donde están las personas", afirma. A su juicio, la organización agraria constituye "una vía extraordinaria" para trasladar recomendaciones a un colectivo particularmente expuesto a determinados factores de riesgo, entre ellos la radiación solar.

El presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer subraya además que una de las prioridades de la entidad es ampliar el alcance de sus mensajes de prevención, para lo que considera fundamentales las alianzas con organizaciones implantadas en el territorio y que mantienen una relación directa con los colectivos a los que representan.