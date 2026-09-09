Extremadura mantendrá 15 millones extra para empleo: formación, contratos y ayudas a autónomos

Extremadura mantendrá en 2026 los 15 millones de euros adicionales para reforzar sus políticas activas de empleo, unos recursos que se destinarán principalmente a formación, contratación, apoyo a autónomos y empresas y mejora de la orientación laboral. El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la firma de un convenio con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para desarrollar el Plan Integral de Empleo de Extremadura, cuyas actuaciones podrán ejecutarse hasta finales de 2027.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha destacado que la continuidad de estos fondos responde a una "reivindicación expresa" del Ejecutivo extremeño, que viene defendiendo su mantenimiento desde 2024. "No se trata únicamente de mantener toda esa inversión, de mantener esos 15 millones de euros. Se trata de preservar unos recursos adicionales que Extremadura necesita", ha señalado en rueda de prensa.

Los fondos proceden del SEPE y serán gestionados en la comunidad a través del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE). El convenio se enmarca en el Real Decreto 370/2026, de 6 de mayo, por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en materia de empleo y formación para este ejercicio.

Con este dinero, la Junta ha previsto reforzar los programas de formación, recualificación y reciclaje profesional, incentivar tanto la creación como el mantenimiento de puestos de trabajo y facilitar nuevas contrataciones. También se continuará apoyando a autónomos, emprendedores y empresas y se reforzarán los servicios de orientación e intermediación para conectar mejor a quienes buscan trabajo con las compañías que necesitan profesionales.

Sectores con más demanda

Uno de los objetivos que ha marcado la Junta es que la formación financiada con estos recursos responda cada vez más a las necesidades reales del tejido productivo extremeño. Manzano ha citado específicamente sectores como la industria manufacturera, la tecnología y las telecomunicaciones, las energías renovables, la salud, la construcción, la hostelería, el comercio y el turismo.

Los 15 millones también estarán vinculados a las prioridades recogidas en el Plan Director de Políticas Activas de Empleo 2024-2027 y en el propio Plan de Empleo de Extremadura. Entre ellas figuran generar empleo de calidad y riqueza, aumentar la empleabilidad de la población activa, fomentar la inclusión y la diversidad, consolidar sectores estratégicos, impulsar el emprendimiento y la transformación digital y mejorar el funcionamiento del servicio público de empleo.

El plan permitirá además financiar actuaciones innovadoras o que no estén incluidas en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno. Como ejemplo, Manzano ha citado la tarifa cero para familiares colaboradores de trabajadores autónomos, una medida que ya ha puesto en marcha el Ejecutivo regional.

Colectivos prioritarios

La Junta ha anunciado también una atención especial para los colectivos con mayores dificultades de incorporación al mercado laboral. Entre ellos se encuentran los jóvenes, las mujeres, los desempleados de larga duración, las personas con discapacidad, los colectivos en riesgo de exclusión social y quienes buscan su primera experiencia profesional.

El documento aprobado por el Consejo de Gobierno reconoce que, pese a la mejora de los datos de empleo durante el último año, Extremadura continúa teniendo desequilibrios estructurales que obligan a mantener las políticas activas y avanzar hacia una mayor convergencia con la media nacional.

En este sentido, la propia Junta identifica como perfil más frecuente entre las personas desempleadas de Extremadura el de una mujer mayor de 45 años, con estudios de Educación Secundaria Obligatoria, experiencia en el sector servicios y residente en zonas rurales. Entre las actividades en las que suelen acumular experiencia aparecen especialmente la Administración Pública, el comercio y la hostelería.