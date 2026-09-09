Extremadura pide al Gobierno retirar el decreto de centros de datos y confía en que no afecte a los ya autorizados

Extremadura pide al Gobierno que retire y replantee en profundidad el proyecto de Real Decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y soberanía digital de los centros de datos. La Junta presenta este miércoles sus alegaciones a una norma que considera que rompe el principio de unidad de mercado, no ha contado con las comunidades autónomas para su elaboración, además de establecer unas exigencias "excesivas" y de difícil cumplimiento.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Elena Manzano, ha anunciado tras la reunión del Consejo de Gobierno que las consejerías de Industria, Energía, Ciencia y Territorio y de Economía, Empleo y Transformación Digital han trabajado conjuntamente en el documento. Las alegaciones llegan además en la recta final del periodo de audiencia pública, cuyo plazo concluye este jueves 10 de septiembre a las 17.00 horas.

"Pedimos que se retire el real decreto, que sea replanteado en profundidad y, sobre todo, que se consulte y que se trabaje de la mano de las comunidades autónomas y también, por supuesto, del sector", ha manifestado. La Junta cuestiona especialmente que la futura regulación se haya elaborado sin la participación de las comunidades, tanto a la hora de diseñar la norma como para determinar qué proyectos resultan prioritarios para cada territorio.

En este sentido, Manzano ha asegurado que el proyecto "rompe contra un principio básico, como es el principio de unidad de mercado", al tiempo que ha censurado que no se haya contado con las autonomías "ni para la redacción de la norma, ni para determinar los proyectos que son prioritarios para los territorios".

Los proyectos autorizados

A preguntas de los medios sobre cómo puede repercutir la futura regulación en los centros de datos que ya hayan conseguido autorizaciones, Manzano ha apuntado que estos proyectos no deberían verse afectados siempre que el Real Decreto finalmente aprobado carezca de efectos retroactivos. "Aquello que ya se encuentre concedido, por la propia aplicación de la norma y si no tiene ese efecto retroactivo, no afectará a esos centros que ya se encuentren autorizados", ha indicado.

La portavoz, no obstante, ha evitado asegurarlo de manera categórica porque el texto se encuentra todavía en tramitación y puede sufrir modificaciones antes de su aprobación. "Hay que ver en qué términos es aprobado y hay que ver cómo va a desplegar esos efectos", ha recalcado.

Cabe destacar que la cuestión tiene especial relevancia para Extremadura, que cuenta con varios proyectos de centros de datos que se encuentran en diferentes fases de desarrollo. Entre ellos se encuentran el de Río Caya, en Badajoz; el promovido por Merlin Properties en Navalmoral de la Mata; y el de CC Green en Cáceres.

Por ello, el pasado 27 de agosto, la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, anunció que Extremadura formularía alegaciones y cuestionó especialmente que fueran tres ministerios del Gobierno los encargados de determinar la madurez de los proyectos y decidir cuáles pueden acceder al suministro eléctrico sin participación de las comunidades autónomas.

La regulación estatal pretende establecer requisitos específicos para los centros de datos en ámbitos como el consumo energético y de agua, la eficiencia, la sostenibilidad medioambiental, la resiliencia y la soberanía digital. La Junta ya defendió que no se opone a que exista una regulación específica para estas instalaciones, pero considera imprescindible que las comunidades autónomas tengan capacidad para participar en las decisiones.

"Ojalá se retire, ojalá se consensúe con el sector, con las comunidades autónomas y que podamos elaborar una norma en la que todos nos sintamos cómodos", ha afirmado este miércoles Manzano, quien ha vinculado esta posición con la apuesta de Extremadura por convertirse en un territorio atractivo para estas infraestructuras. "Buscando siempre lo que busca nuestro Gobierno, que es el desarrollo de nuestra región y que sea un referente en esta materia", ha añadido.

La tramitación

El proyecto de Real Decreto se encuentra todavía en fase de audiencia e información pública, por lo que el cierre este jueves del plazo de alegaciones no supondrá su aprobación automática. A partir de ese momento, los ministerios promotores deberán estudiar las observaciones recibidas y podrán incorporar cambios al texto.

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Después continuará la tramitación administrativa, en la que deberán recabarse los informes y dictámenes que correspondan antes de que el proyecto pueda elevarse al Consejo de Ministros para su eventual aprobación. Solo si el Consejo de Ministros da finalmente luz verde al Real Decreto y este se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) podrá entrar en vigor en los términos que establezca el propio texto.