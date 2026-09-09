La Junta defiende que la Ley de Concordia sigue vigente y garantiza las exhumaciones y la reparación de las víctimas

La Junta de Extremadura ha defendido este miércoles que la Ley de Concordia continúa vigente en buena parte de su articulado pese a la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central y suspender varios de sus preceptos.

El vicepresidente de la Junta, Abel Bautista, ha asegurado que se mantienen las actuaciones relacionadas con la memoria, la búsqueda de desaparecidos, las exhumaciones y la reparación de las víctimas. "Lo más importante, es decir, el reconocimiento de todas las víctimas y el procedimiento de exhumación para salvaguardar la memoria de todos, sigue vigente", ha afirmado.

El recurso afecta al artículo 4.2, en el inciso "evitando el enfrentamiento entre españoles"; al artículo 4.4; a los artículos 16 y 17; y a las disposiciones transitoria y derogatoria. El resto de la norma, según ha remarcado Bautista, continúa en vigor.

Defensa de la norma

El vicepresidente ha defendido que la Ley de Concordia busca reconocer a todas las víctimas y evitar que existan "víctimas de primera y de segunda", con independencia "del bando al que pertenecieran sus familiares".

También ha reivindicado el compromiso de la Junta con la localización y exhumación de víctimas de la Guerra Civil y ha sostenido que el actual Ejecutivo autonómico es el que "más ha invertido y más empeño ha puesto" en recuperar los restos de quienes todavía no han podido ser localizados.

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, Abel Bautista. / Juntaex

La Junta no recurrirá la admisión a trámite y centrará ahora sus esfuerzos en defender la constitucionalidad de los artículos impugnados. Bautista ha incidido especialmente en la expresión "evitando el enfrentamiento entre españoles", que considera "plenamente constitucional" y "plenamente democrática".

La suspensión de los preceptos recurridos es automática al haber invocado el Gobierno central el artículo 161.2 de la Constitución y no supone todavía un pronunciamiento del Constitucional sobre el fondo del asunto.

Bautista también ha lamentado que el recurso se haya admitido a trámite precisamente el 8 de septiembre, Día de Extremadura. A su juicio, debía ser "un día absolutamente limpio" y centrado en "aquello que nos une".

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El vicepresidente ha insistido en que, mientras se resuelve el procedimiento, la Junta seguirá trabajando para "reparar el daño de todos" y localizar a quienes todavía no han recibido "una digna sepultura".