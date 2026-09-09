Memoria democrática
La Junta defiende que la Ley de Concordia sigue vigente y garantiza las exhumaciones y la reparación de las víctimas
Bautista sostiene que la norma sigue operativa en sus aspectos fundamentales y lamenta que el Tribunal Constitucional admitiera el recurso del Gobierno durante la celebración del Día de Extremadura
La Junta de Extremadura ha defendido este miércoles que la Ley de Concordia continúa vigente en buena parte de su articulado pese a la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central y suspender varios de sus preceptos.
El vicepresidente de la Junta, Abel Bautista, ha asegurado que se mantienen las actuaciones relacionadas con la memoria, la búsqueda de desaparecidos, las exhumaciones y la reparación de las víctimas. "Lo más importante, es decir, el reconocimiento de todas las víctimas y el procedimiento de exhumación para salvaguardar la memoria de todos, sigue vigente", ha afirmado.
El recurso afecta al artículo 4.2, en el inciso "evitando el enfrentamiento entre españoles"; al artículo 4.4; a los artículos 16 y 17; y a las disposiciones transitoria y derogatoria. El resto de la norma, según ha remarcado Bautista, continúa en vigor.
Defensa de la norma
El vicepresidente ha defendido que la Ley de Concordia busca reconocer a todas las víctimas y evitar que existan "víctimas de primera y de segunda", con independencia "del bando al que pertenecieran sus familiares".
También ha reivindicado el compromiso de la Junta con la localización y exhumación de víctimas de la Guerra Civil y ha sostenido que el actual Ejecutivo autonómico es el que "más ha invertido y más empeño ha puesto" en recuperar los restos de quienes todavía no han podido ser localizados.
La Junta no recurrirá la admisión a trámite y centrará ahora sus esfuerzos en defender la constitucionalidad de los artículos impugnados. Bautista ha incidido especialmente en la expresión "evitando el enfrentamiento entre españoles", que considera "plenamente constitucional" y "plenamente democrática".
La suspensión de los preceptos recurridos es automática al haber invocado el Gobierno central el artículo 161.2 de la Constitución y no supone todavía un pronunciamiento del Constitucional sobre el fondo del asunto.
Bautista también ha lamentado que el recurso se haya admitido a trámite precisamente el 8 de septiembre, Día de Extremadura. A su juicio, debía ser "un día absolutamente limpio" y centrado en "aquello que nos une".
El vicepresidente ha insistido en que, mientras se resuelve el procedimiento, la Junta seguirá trabajando para "reparar el daño de todos" y localizar a quienes todavía no han recibido "una digna sepultura".
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