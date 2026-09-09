PP y Vox cierran filas con la Ley de Concordia: "Se aprobará las veces que haga falta"

PP y Vox han cerrado filas este miércoles en defensa de la Ley de Concordia de Extremadura después de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso presentado por el Gobierno central y suspendiera cautelarmente varios de sus preceptos. Las dos formaciones que impulsaron la norma reivindican su constitucionalidad y acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de buscar la confrontación, aunque Vox ha ido más allá al cargar directamente contra un Tribunal Constitucional que considera "socialista" y "totalmente politizado".

El portavoz del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido la "total constitucionalidad" de la ley y ha calificado el recurso del Ejecutivo central de "totalmente ideológico". "La concordia no puede ser inconstitucional. La concordia es el pilar en el que se basa nuestra democracia", ha sostenido. A su juicio, el Gobierno ha recurrido la norma para "seguir buscando la confrontación" en lugar de favorecer "la concordia y la unión" entre los extremeños.

El PP sostiene que la Ley de Concordia "sigue en vigor", aunque varios de sus artículos han quedado suspendidos. Entre ellos se encuentra la disposición que derogaba la anterior Ley de Memoria Histórica de Extremadura. Sánchez Juliá ha reconocido expresamente que esta última norma "ahora mismo se encuentra en vigor", por lo que, mientras se pronuncia el Constitucional, las dos leyes conviven jurídicamente en aquellos aspectos que no hayan quedado afectados por la suspensión.

El dirigente popular ha insistido en que la Ley de Concordia mantiene el reconocimiento de las víctimas, las investigaciones para localizar desaparecidos y los procedimientos de exhumación. También ha defendido que la norma amplía derechos e incorpora a las víctimas del terrorismo. "Una ley que amplía derechos no puede ser inconstitucional", ha afirmado, al tiempo que ha reivindicado que el Gobierno de María Guardiola ha incrementado en un 300% desde 2021 el presupuesto destinado a exhumaciones.

Sánchez Juliá ha cuestionado además que uno de los fragmentos recurridos sea el que establece como objetivo "evitar el enfrentamiento entre españoles". El portavoz del PP ha enlazado esta cuestión con el mensaje lanzado por María Guardiola durante el acto institucional del Día de Extremadura, cuando la presidenta pidió "huir de la polarización" y apostó por "construir puentes y derribar muros".

Vox endurece el discurso contra el Constitucional

Mucho más contundente ha sido la portavoz de Vox en la Asamblea, Inés Checa, que ha asegurado que a su formación no le sorprende la decisión de un Tribunal Constitucional al que ha definido como "socialista" y "totalmente politizado". Checa ha llegado a hablar del "Tribunal Constitucional de Sánchez y Conde-Pumpido" y ha acusado al órgano de estar "cooptado por el sanchismo".

"¿Qué podríamos esperar de este Tribunal Constitucional?", se ha preguntado la portavoz de Vox, que ha utilizado la admisión del recurso para anunciar que su formación mantendrá su estrategia legislativa. "Seguiremos impulsando y aprobando cuantas leyes sean necesarias para seguir defendiendo la concordia entre los españoles", ha advertido.

Checa ha incidido también en el precepto que alude a evitar el enfrentamiento entre españoles. "¿Qué tiene de inconstitucional intentar evitar el enfrentamiento entre los españoles?", ha cuestionado antes de acusar a la izquierda de mantener "abiertas las trincheras del pasado" para generar "división" y "enfrentamiento".

La posición de Vox coincide con la expresada este miércoles por el vicepresidente de la Junta (del mismo partido), Óscar Fernández Calle, quien ha asegurado que la Ley de Concordia extremeña "se aprobará las veces que haga falta". El PP, sin embargo, evita por ahora anticipar ese escenario. Sánchez Juliá ha llamado a ir "paso a paso" y esperar al pronunciamiento del Constitucional mientras la Junta defiende la constitucionalidad de los artículos recurridos.

La admisión a trámite implica la suspensión automática de los preceptos impugnados, después de que el Gobierno invocara el artículo 161.2 de la Constitución, pero no supone todavía que el Constitucional haya decidido sobre el fondo del recurso. El Ejecutivo extremeño mantiene, como defendió previamente el vicepresidente Abel Bautista, que el grueso de la Ley de Concordia continúa vigente y que las actuaciones de localización, exhumación y reparación de las víctimas pueden seguir desarrollándose.