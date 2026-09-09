Los periodistas extremeños condenan la lista de Interior y exigen depurar responsabilidades

Las asociaciones de la prensa de Cáceres, Badajoz y Mérida han expresado este miércoles su "más enérgica condena" por la elaboración desde el Ministerio del Interior de un documento que, según denuncian, clasificaba ideológicamente a decenas de periodistas y profesionales de la información. Las tres organizaciones consideran esta práctica "incompatible con el Estado de derecho" y reclaman que se esclarezcan las responsabilidades dentro de la Oficina de Comunicación del departamento ministerial.

Las entidades extremeñas se suman así a la iniciativa promovida por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) después de conocerse la existencia de este documento, elaborado entre finales de 2023 y 2024. Según exponen en un comunicado conjunto, en él aparecen directores de medios, columnistas, tertulianos y redactores, además de responsables y antiguos responsables de organizaciones profesionales vinculadas al periodismo.

La relación también incluiría, de acuerdo con las asociaciones, a profesionales que cubren habitualmente información relacionada con el propio Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como a integrantes o antiguos dirigentes de la FAPE, la Asociación de la Prensa de Madrid y la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

Las asociaciones extremeñas sostienen que ningún organismo público puede "fichar, catalogar o perfilar ideológicamente" a los periodistas por el ejercicio de su trabajo. Consideran que una actuación de estas características supone un ataque a la libertad de prensa reconocida en el artículo 20 de la Constitución y advierten de que puede introducir un elemento de vigilancia capaz de condicionar el ejercicio del periodismo crítico.

Especial preocupación les genera, señalan, que pueda establecerse una diferenciación entre periodistas considerados "afines" y otros catalogados como "problemáticos" desde un organismo público que mantiene una relación directa con los profesionales y que puede intervenir en cuestiones como el acceso a fuentes, acreditaciones o el trato institucional.

Ante esta situación, las asociaciones de Cáceres, Badajoz y Mérida reclaman al Ministerio del Interior el "cese inmediato" de cualquier práctica de clasificación, seguimiento o perfilado de periodistas desde organismos públicos. También exigen garantías de que las personas que figuran en el documento no hayan sufrido perjuicios, represalias o un trato diferente por esa catalogación.

Las tres organizaciones profesionales piden igualmente una depuración de responsabilidades en la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior y reclaman transparencia sobre lo sucedido. Su petición se extiende al resto de asociaciones de periodistas, colegios profesionales y sindicatos, a los que llaman a respaldar esta demanda.

En su comunicado, las asociaciones extremeñas recuerdan finalmente que la libertad de prensa "no es un privilegio de los periodistas, sino una garantía democrática de toda la sociedad". "Cuando se vigila a quienes informan, se controla indirectamente el derecho a recibir información veraz", concluyen.