El retrato perdido de un gigante extremeño sale de un almacén

Godofredo Ortega Muñoz expuso en Nueva York, París, Venecia y Alejandría, formó parte de grandes citas internacionales y convirtió el paisaje extremeño en una de las imágenes más hondas de la pintura española del siglo XX. Por eso, la aparición de una obra inédita en un almacén de antigüedades de Guadalajara tiene algo de pequeño misterio y de reparación patrimonial: una pieza que permanecía fuera del catálogo del artista vuelve ahora a incorporarse a la historia de uno de los grandes nombres del arte regional.

El investigador y activista cultural José Ramón González ha recuperado un retrato femenino al pastel de Ortega Muñoz que no constaba hasta ahora en el registro del pintor. La obra ha recibido la validación oficial de la Fundación Ortega Muñoz, que ha confirmado su autenticidad y su inclusión en el Catálogo Razonado del artista.

El rostro, al completo. / Cedida

El hallazgo se ha producido tras un rastreo en el mercado secundario. González ha localizado la pieza en un almacén de antigüedades de la provincia de Guadalajara tras advertir en ella una calidad técnica excepcional. El retrato, de carácter clásico, elegante y sobrio, había permanecido durante décadas fuera del alcance de los especialistas.

Una rareza en el universo del paisaje

La importancia del descubrimiento no reside solo en la autoría, sino también en el tema. Ortega Muñoz es recordado sobre todo por sus paisajes despojados y silenciosos, por una Extremadura convertida en materia pictórica de tierra, de árbol y horizonte. Frente a esa producción dominada por el paisaje, el retrato aparece como un género extraordinariamente infrecuente en su trayectoria.

Tras el análisis del material técnico y fotográfico en alta resolución, los expertos de la institución han certificado la autoría con un «alto grado de seguridad», según ha señalado el investigador. José Ramón González ha explicado que reconoció la mano del pintor al observar «la factura del pastel y la profundidad psicológica de la mirada» de la mujer retratada.

Reconoció la mano del pintor al observar la factura del pastel y la profundidad psicológica de la mirada de la mujer retratada.

La obra presenta dimensiones y ejecución muy similares a las de ‘Señora Uriarte’ (1941), una de las escasas referencias documentadas en este género dentro de la producción de Ortega Muñoz. Su aparición permite mirar de nuevo hacia la etapa madrileña de posguerra del artista, un periodo en el que el pintor fue consolidando una voz propia después de años de formación, viajes y búsquedas.

De San Vicente de Alcántara al mundo

La historia de Ortega Muñoz es también la de un artista que salió muy pronto de su tierra sin perder nunca el vínculo con Extremadura. Nacido en San Vicente de Alcántara, pasó por Madrid, se formó de manera autodidacta en contacto con los grandes maestros y viajó a París, Italia, Centroeuropa y el norte de África. En Alejandría expuso durante dos años consecutivos y, en 1935, fue seleccionado para formar parte de la representación española en la Bienal de Venecia.

Su proyección internacional se afianzó después con su presencia en la colectiva del Guggenheim International Award de Nueva York, en 1960; en una muestra de pintores españoles contemporáneos presentada en París en 1962, y en ‘Masterpieces of Fifty Centuries’, organizada por el Metropolitan Museum de Nueva York en 1971. A finales de ese mismo año volvió a exponer en la ciudad estadounidense, en la Galería Hastings del Spanish Institute.

Ese recorrido exterior no diluyó su raíz extremeña. Al contrario, Ortega Muñoz convirtió el paisaje de su tierra en una forma de pensamiento pictórico. Sus campos, caminos, árboles desnudos y tierras labradas no son una postal, sino una manera de mirar la soledad, la memoria y la materia esencial del territorio.

Un acto de justicia con el patrimonio

«Identificar y lograr la validación oficial de este Ortega Muñoz ha sido un acto de justicia con nuestro patrimonio», ha afirmado José Ramón González, que ha destacado «el orgullo de devolver esta obra a la luz».

El investigador ha señalado que la pieza le llamó la atención desde el primer momento por la calidad de la ejecución y por la intensidad del rostro. No se trataba solo de una firma posible, sino de una manera de mirar y de pintar. En esa intuición inicial, seguida después por el análisis técnico y la validación de la Fundación Ortega Muñoz, se ha apoyado una recuperación que incorpora una nueva pieza al arte extremeño.

Otros rescates del patrimonio

El caso del retrato de Godofredo Ortega Muñoz se suma a otros hallazgos recientes impulsados por José Ramón González. Entre ellos figura la recuperación de ‘Sendas obstinadas’, obra monumental de Pedro Gross cuya pista se había perdido durante décadas y que formó parte del XXIV Salón de Otoño de 1950, organizado por la Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE).

«Recuperar obras desaparecidas no es solo una labor de investigación, sino un acto de justicia cultural. Es devolver al patrimonio común piezas que forman parte de nuestra historia artística», ha señalado González en declaraciones a la Asociación Española de Pintores y Escultores.

Jose Ramón González, con la obra de Enrique Pérez Comendador también recuperada. / Cedida

José Ramón González también ha localizado en Madrid una placa de bronce con una Alegoría de Extremadura, obra del escultor cacereño Enrique Pérez Comendador, robada en Badajoz en 1999. Esa recuperación, junto a la de Pedro Gross y ahora el retrato de Ortega Muñoz, dibuja una línea de trabajo centrada en devolver visibilidad a piezas olvidadas, desaparecidas o fuera del radar público.