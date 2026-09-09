La UEx crea un complemento de hasta 24.000 euros para facilitar el relevo de su personal funcionario

Los funcionarios de administración y servicios de la Universidad de Extremadura que estén próximos a la jubilación podrán percibir un complemento de hasta 24.000 euros si cumplen los requisitos fijados por la institución y no prolongan voluntariamente su vida laboral más allá de la edad ordinaria de retiro. La medida forma parte de la nueva regulación de la carrera profesional publicada este miércoles en el DOE y está dirigida al personal de entre 60 y 64 años.

El denominado nivel extraordinario sénior es una de las principales novedades de la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la UEx y publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura. Su creación se enmarca, según recoge el propio texto, en la necesidad de favorecer el relevo generacional de la plantilla, facilitar nuevas incorporaciones y evitar que se produzcan bloqueos en las posibilidades de promoción interna del personal que permanece en la institución.

La medida afecta exclusivamente al personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) funcionario de carrera. Para acceder a este nivel será necesario acreditar al menos diez años de servicios públicos computables, contar con una evaluación favorable del desempeño y reunir el resto de condiciones establecidas en la regulación. Quedan fuera, por tanto, el personal docente e investigador, el personal laboral y el eventual.

Cuantías y grupo profesional

La cuantía dependerá tanto del grupo profesional al que pertenezca el trabajador como de su antigüedad. La referencia máxima será de 24.000 euros para el subgrupo A1, mientras que se fija en 22.000 euros para el A2, 19.000 para el grupo B, 18.000 para el C1 y 15.000 euros para el C2. Sobre esas cantidades se aplicará después un porcentaje vinculado a los años de servicio acumulados: desde el 50% para quienes acrediten entre diez y 14 años hasta el 100% para quienes superen los 30.

El complemento no se percibirá mediante un único pago. La normativa establece que la cantidad reconocida se abonará de forma mensual y distribuida durante los años previos a la jubilación, con carácter general a razón de un 20% anual. Para el personal que ya se encuentra más próximo a abandonar el servicio activo se establece, además, un régimen transitorio específico para adaptar los pagos.

La percepción de estas cantidades lleva aparejada una condición expresa. El funcionario que solicite su incorporación al nivel sénior deberá asumir que, una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación que legalmente le corresponda, no prolongará voluntariamente su permanencia en activo en la Universidad. Si posteriormente optara por hacerlo, dejaría de tener derecho al complemento en los términos previstos en la propia regulación.

La regulación entrará en vigor este jueves, aunque la Gerencia de la Universidad deberá concretar el procedimiento para presentar las solicitudes. En el caso de los funcionarios incluidos en el régimen transitorio por jubilarse entre 2026 y 2029, será una resolución posterior de la Gerencia la que establezca expresamente el plazo para pedir el complemento.

Reforma de la carrera profesional horizontal

La reforma también introduce cambios en la carrera profesional horizontal, el sistema que permite a los empleados progresar y mejorar sus retribuciones sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo o ascender a otra categoría. La UEx ya contaba con este modelo desde hace años, pero la nueva regulación modifica algunos aspectos después de que la institución haya detectado lo que define como determinadas "disfunciones" en su aplicación.

Entre esos cambios figura el reconocimiento del tiempo acumulado antes de una promoción interna. De este modo, un trabajador que acceda a un cuerpo o escala superior no tendrá que comenzar de cero a efectos del tiempo necesario para avanzar en los distintos niveles de carrera profesional. La normativa contempla un nivel inicial y otros cuatro ordinarios, cada uno de ellos vinculado al cumplimiento de determinados periodos de permanencia y requisitos.

Sistema de evaluación del desempeño

Junto a la regulación de la carrera profesional, la Universidad ha aprobado un nuevo sistema de evaluación del desempeño para medir periódicamente el trabajo del PTGAS funcionario. Las evaluaciones tendrán carácter bienal y otorgarán un máximo de 100 puntos, de los que 60 corresponderán al rendimiento profesional y otros 40 a la conducta profesional.

Entre las cuestiones que se tendrán en cuenta figuran el cumplimiento de objetivos y tareas, la calidad del trabajo, el respeto a los plazos, la utilización de los recursos públicos, la iniciativa, la capacidad de adaptación, la colaboración con otros empleados y la atención a los usuarios. Para obtener una valoración favorable será necesario alcanzar al menos 60 puntos y superar también los mínimos establecidos en cada uno de los dos bloques.

El sistema tendrá incidencia, especialmente, en la progresión dentro de la carrera profesional y podrá proyectarse también sobre otros ámbitos como la promoción interna o la provisión de puestos en los términos que se desarrollen. Su implantación, no obstante, será gradual. La Universidad prevé comenzar con experiencias piloto antes de que la evaluación se aplique plenamente en el primer semestre de 2029.