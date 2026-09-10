Arranca el curso escolar en Extremadura: "Los niños ya tenían ganas, y los padres también"

Todavía quedaban 20 minutos para que el reloj marcase las 9 de la mañana y las puertas del colegio Castra Caecilia de Mejostilla, en Cáceres, ya comenzaban a llenarse de niños y padres para dar el pistoletazo de salida al curso escolar 2026/27. Es uno de los centros educativos con mayor número de escolares de la ciudad, y se ha notado. "Los niños ya tenían muchas ganas de empezar, y los padres también. Queríamos volver a la rutina", contaban.

El curso escolar arranca en Extremadura con un total de 164.624 estudiantes en enseñanzas no universitarias, 1.878 menos que al cierre del pasado ejercicio, mientras el número de profesores ha aumentado hasta los 16.667, un 3,9% más que hace un año.

Una de las principales novedades de este año es la reducción a 22 alumnos por aula en primero de Primaria. La medida continuará extendiéndose progresivamente al resto de niveles. También se rebaja en dos alumnos el límite en los grupos mixtos de los centros incompletos del medio rural, una decisión con la que se pretende favorecer el mantenimiento de unidades y, con ello, de las propias escuelas de los pueblos.

"Después de un verano merecido"

Pero a las puertas del Castra Caecilia las cifras quedaban en un segundo plano. Mochilas, reencuentros y algún rostro todavía adormilado componían la imagen de una mañana marcada, sobre todo, por las ganas de recuperar la normalidad. Sergio llegaba acompañado de su hija Carma, de solo 4 años y que afronta su segundo año en el colegio. "Ya había ganas de volver a la rutina. Creo que es importante tanto para los peques como para los padres y para las familias en general, volver a asentar los hábitos después de un verano merecido", explicaba.

Carma lo tenía todavía más claro. Llevaba "mucho" tiempo sin ver a sus amigos y esperaba encontrárselos de nuevo. ¿Qué es lo que más le gusta del colegio? "Jugar", contestaba sin dudar. Aprender, reconocía después, también, aunque a la hora de elegir sus juegos preferidos acababa decantándose por "los animales".

"Quiero conocer amigos"

La mañana era especialmente importante para Brenda, de 10 años, y Brian, de ocho, recién llegados a Cáceres desde Cuba. Llevan apenas un mes en España y este jueves no solo comenzaban un nuevo curso, sino que estrenaban centro educativo, compañeros y ciudad. "Como es un cole nuevo y no conozco a nadie, quiero hacer amigos", explicaba Brenda, que ya tiene claro cuál es su asignatura preferida: Español.

Su hermano Brian se decanta por Matemáticas y afrontaba también con ganas su primera jornada. Hacer nuevos amigos está entre sus objetivos, aunque fuera de las aulas su respuesta era mucho más rápida cuando aparecía una palabra: fútbol. Junto a ellos estaba Aimi Guzmán, también llegada desde Cuba hace un mes, que reconocía que los mayores esperaban el comienzo de las clases casi tanto como los pequeños. Allí las vacaciones escolares comenzaron en junio y tantos meses con los niños en casa, bromeaba, terminan provocando "un revolú".

La rutina, casi tan esperada como los amigos

La palabra que más se repetía entre los adultos era precisamente esa: rutina. Silvia acudía junto a Pablo y Álvaro, de siete y nueve años, que afrontaban el primer día "con muchas ganas". "Estamos deseando ya volver a la normalidad", reconocía, feliz además porque los pequeños pudieran reencontrarse con sus amigos después de las vacaciones.

Ellos, mientras tanto, tenían sus propias prioridades. La Educación Física aparecía entre sus favoritas, aunque al preguntar por las asignaturas tampoco faltaron defensores de las Matemáticas. Atrás quedaban ya los días de playa, viajes y horarios de verano.

Con el reloj acercándose a las nueve, las conversaciones fueron dejando paso a las despedidas. Extremadura volvía este jueves a clase y, en las puertas del Castra Caecilia y el resto de colegios de toda la región, padres e hijos parecían coincidir al menos en algo: después de todo el verano, había ganas de volver. Ellos, por sus compañeros y los juegos; los mayores, por recuperar una rutina que también forma parte del calendario familiar.