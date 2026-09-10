El autobús urbano gana viajeros en Extremadura como en ninguna otra región: más de un millón en julio

El autobús urbano gana terreno en Extremadura. Más de un millón de viajeros utilizaron este medio de transporte durante el pasado mes de julio, una cifra que coloca a la comunidad a la cabeza de España por crecimiento de usuarios. En concreto, se contabilizaron 1.074.000 viajeros en Extremadura, un 8,7% más que en julio de 2025, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento no solo supone una mejora respecto al año pasado, sino que convierte a Extremadura en la comunidad autónoma donde más creció el uso del autobús urbano durante julio. La diferencia con la evolución del conjunto del país es considerable: mientras en la región los pasajeros aumentaron un 8,7%, la media española apenas avanzó un 0,3%.

Por detrás de Extremadura aparecen Castilla y León, con un incremento del 7,3%, y País Vasco, con un 6,7%. La evolución fue positiva en todas las comunidades para las que el INE ofrece información, con la excepción de Madrid, donde el número de viajeros descendió un 9,8%. En el conjunto de España, 172 millones de personas utilizaron el autobús urbano durante julio, frente a los algo más de 171 millones contabilizados aproximadamente un año antes.

Más usuarios del transporte público

El autobús extremeño se mueve así en julio muy por encima de una evolución más moderada del transporte público en el conjunto del país. En total, más de 449 millones de viajeros utilizaron algún medio de transporte público en España, un 1,2% más que en julio de 2025. El transporte urbano también creció un 1,2%, hasta superar los 285 millones de pasajeros, mientras que el interurbano registró una subida mucho más limitada, del 0,1%, con unos 138 millones de usuarios.

Dentro de los desplazamientos interurbanos, el autobús volvió a presentar una evolución positiva y ganó un 2,2% de viajeros. Destacó especialmente la media distancia por carretera, cuyos usuarios aumentaron un 8,1%. El comportamiento contrasta con el registrado en el ferrocarril. Los trenes perdieron en julio un 3,2% de viajeros en España respecto al mismo mes del año anterior y contabilizaron 51,8 millones de usuarios.

La alta velocidad también retrocede

La caída fue todavía mayor en los servicios de alta velocidad, que incluyen AVE, Avlo, Ouigo e Iryo. En este caso, los viajeros descendieron un 6,8% en julio, hasta situarse en unos 3,8 millones. Pese a tratarse de un retroceso importante, la caída fue más moderada que la registrada en junio, cuando los usuarios de la alta velocidad habían disminuido un 9,8%. En el acumulado de los siete primeros meses del año, estos servicios mantienen un descenso del 14,1%.

También perdió pasajeros el resto de servicios ferroviarios. La larga distancia convencional cayó un 15,9%, la Media Distancia un 4,1%, hasta los 3,4 millones de usuarios, y Cercanías redujo sus viajeros un 2,5%, con 43,7 millones. La fotografía de julio deja así dos tendencias contrapuestas: mientras el ferrocarril pierde pasajeros en España, Extremadura encabeza el crecimiento autonómico del autobús urbano, con un aumento cercano al 9% y más de un millón de desplazamientos en apenas un mes.