El Supremo cierra el caso del Ayuntamiento de Berlanga y confirma la absolución del exalcalde y los funcionarios

El Tribunal Supremo ha puesto punto final al procedimiento penal abierto por distintas actuaciones desarrolladas hace más de una década en el Ayuntamiento de Berlanga y ha confirmado la absolución del que fuera alcalde de la localidad entre 2011 y 2015, de la entonces secretaria-interventora y del tesorero municipal, además del resto de acusados. La Sala de lo Penal desestima el recurso de casación presentado por uno de los querellantes contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que había descartado los delitos de prevaricación y falsedad. Contra la resolución del Supremo ya no cabe recurso.

La causa tenía detrás un complejo conflicto sobre la gestión económica del consistorio, con varias decisiones municipales bajo sospecha. Entre ellas figuraba un apunte contable de tipo ADO por 826.000 euros, introducido en junio de 2011 con efectos retroactivos sobre el presupuesto de 2010 y relacionado con la construcción de una nueva residencia para mayores. También se cuestionaron la posterior elaboración de un Plan Económico Financiero, la modificación de aquella obra y el despido de dos empleados fijos del Ayuntamiento, uno de ellos encargado-director de la radio municipal y el otro maestro de la villa y encargado de obras.

Un plan económico "legal y necesario"

La resolución del Supremo respalda el razonamiento de la Audiencia Provincial de Badajoz, que ya absolvió en septiembre de 2023 a todos los acusados. Uno de los puntos esenciales de aquella sentencia era determinar si el Plan Económico Financiero (PEF) confeccionado tras detectarse un desequilibrio presupuestario había servido como instrumento para adoptar decisiones arbitrarias, especialmente los despidos. El tribunal lo descarta. El Supremo reproduce la conclusión de la Audiencia: "El PEF era legal y necesario".

Una imagen de archivo de la celebración del juicio. / LCB

Los hechos probados sitúan el desequilibrio presupuestario en 563.159,35 euros, pero no consideran acreditado que tuviera su origen en aquel apunte de 826.000 euros. La sentencia señala, por el contrario, como elemento fundamental la financiación de inversiones mediante una operación de crédito a largo plazo de 500.000 euros formalizada durante 2010, antes de la llegada del nuevo gobierno municipal. El Plan Económico Financiero fue aprobado por el pleno el 13 de enero de 2012 y entre sus medidas incluía la amortización de los puestos ocupados por los dos trabajadores que posteriormente fueron despedidos.

Los ceses acabaron en los tribunales laborales. Inicialmente fueron declarados nulos por el Juzgado de lo Social número 4 de Badajoz, aunque posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura revocó parcialmente aquellas resoluciones y los calificó únicamente como improcedentes. Para el Supremo, ese conflicto laboral no permite trasladar automáticamente la controversia al ámbito penal. Los hechos probados tampoco acreditan que el entonces alcalde actuase con una finalidad de discriminación hacia los trabajadores ni que las medidas se adoptaran "a sabiendas de una grosera ilegalidad".

El Supremo descarta la prevaricación

El recurrente pretendía que el antiguo alcalde fuese condenado por prevaricación por la aprobación del plan y por los posteriores despidos. Sin embargo, la Sala de lo Penal considera que el relato de hechos probados no contiene los elementos necesarios para apreciar ese delito. La Audiencia ya había concluido que no podía demostrarse que la finalidad exclusiva del PEF fuese despedir a los dos empleados por motivos políticos, criterio que ahora queda avalado por el Supremo.

También fracasan las acusaciones de falsedad dirigidas contra quienes desempeñaban las funciones de Tesorería y Secretaría-Intervención. Uno de los argumentos utilizados por el Supremo tiene especial relevancia: "el incumplimiento de los deberes profesionales de un funcionario público, por sí solo, no es necesariamente constitutivo de delito". Una actuación podría, en determinadas circunstancias, derivar en responsabilidad disciplinaria, explica la Sala, pero eso no significa necesariamente que alcance relevancia penal.

La sentencia rechaza igualmente que un certificado expedido por la entonces secretaria-interventora sobre las deudas municipales permita apreciar una falsedad penal. Del mismo modo, considera imposible transformar la absolución en una condena mediante una nueva valoración de las pruebas, ya que el recurso obligaría al Supremo a modificar el peso concedido por la Audiencia a determinados documentos y testimonios.

La acusación cuestionó hasta la imparcialidad del tribunal

El recurso también denunciaba vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva, la igualdad de armas y la imparcialidad de los magistrados. Entre otras cuestiones, la acusación reprochaba el valor otorgado al testimonio de un funcionario de la Diputación de Badajoz que había participado en el Plan Económico Financiero y llegó a relacionar una supuesta falta de imparcialidad con las sonrisas que algunos magistrados habrían mostrado durante el juicio.

El Supremo tampoco acepta este planteamiento. Considera que esos elementos gestuales dependen de una interpretación subjetiva y no permiten concluir que el tribunal hubiera perdido su imparcialidad. Con todos los motivos rechazados, la Sala desestima íntegramente el recurso, confirma las absoluciones, impone las costas al recurrente y declara la pérdida del depósito constituido. La resolución es definitiva.