Un centro extremeño examinará las nuevas variedades de higuera de toda España antes de su registro

El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) será el encargado de examinar las nuevas variedades de higuera que aspiren a su registro oficial en España. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha formalizado con el organismo extremeño una encomienda de gestión para que realice las pruebas técnicas de identificación varietal durante los próximos cuatro años.

El acuerdo, publicado este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), convierte a CICYTEX en el centro responsable de desarrollar estos ensayos en sus campos e instalaciones. Las pruebas se realizarán siguiendo los protocolos establecidos por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) y, cuando no existan directrices específicas, las recomendaciones internacionales y los criterios fijados por la Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV).

El objetivo de estos exámenes es comprobar que cada nueva variedad presenta características propias y puede diferenciarse de las ya conocidas. Para ello, los técnicos compararán las higueras sometidas a estudio con otras variedades incluidas en una colección de referencia. Estos análisis forman parte del procedimiento previo a la inscripción tanto en los registros de variedades protegidas como en los de variedades comerciales.

La elección

La elección del centro extremeño responde a su experiencia en este ámbito. Según recoge el convenio, CICYTEX cuenta con los medios humanos y materiales necesarios, una ubicación agroclimática adecuada y conocimientos previos en la realización de este tipo de pruebas. De hecho, ya había desarrollado anteriormente exámenes de higuera para la Oficina Española de Variedades Vegetales y se encuentra homologado por la OCVV como centro de ensayos para esta especie.

Entre sus funciones estarán la realización de los trabajos de campo, el mantenimiento de las colecciones de referencia y de las variedades que estén siendo analizadas, así como la elaboración de los informes con los datos, resultados y conclusiones obtenidos. También deberá encargarse de la custodia del material vegetal que le sea entregado para los ensayos.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, a través de la Oficina Española de Variedades Vegetales, facilitará la información necesaria, gestionará la relación con los solicitantes del registro y establecerá los criterios técnicos que deberán aplicarse. Asimismo, participará en el seguimiento de los trabajos.

La encomienda cuenta con un presupuesto total de 92.960 euros, repartidos en cuatro anualidades de 23.240 euros correspondientes a 2026, 2027, 2028 y 2029. El acuerdo permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2029, aunque podrá prorrogarse durante un máximo de otros cuatro años si ambas partes así lo acuerdan.

La competencia final sobre la inscripción y reconocimiento de las variedades seguirá correspondiendo al Ministerio de Agricultura, ya que la encomienda a CICYTEX se limita exclusivamente a la realización de los exámenes y trabajos técnicos necesarios.