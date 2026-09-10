Estos son los colegios e institutos de Extremadura que reciben dinero para libros de texto este curso

El comienzo de las clases llega acompañado de un importante desembolso para los colegios e institutos públicos extremeños. La Junta de Extremadura ha aprobado un primer reparto de 5.562.392,81 euros para libros de texto y material escolar durante el curso 2026/2027 y ha publicado este jueves, 10 de septiembre, el listado centro por centro con las cantidades concedidas.

La resolución, publicada precisamente el día en el que arrancan las actividades lectivas, distribuye 4.763.299,81 euros para libros de texto y otros 799.093 euros para material escolar y didáctico del alumnado de Educación Infantil. El reparto alcanza a cientos de colegios, institutos, centros rurales agrupados y centros de Educación Especial de las provincias de Cáceres y Badajoz.

Más de 5,5 millones en el primer reparto

Las cantidades son muy diferentes en función de las necesidades de cada centro. Entre las mayores asignaciones exclusivamente para libros aparece el IES Albarregas de Mérida, con 40.160 euros, seguido del IES Maestro Gonzalo Korreas de Jaraíz de la Vera, con 38.640 euros. El IES José Manzano de Don Benito recibe 34.880 euros; el IES Santa Eulalia de Mérida, 34.650; y el IES Augustóbriga de Navalmoral de la Mata, 34.560.

También destacan los 34.080 euros del IES San Fernando de Badajoz, los 33.760 del IES Santiago Apóstol de Almendralejo o los 33.440,90 euros de la Universidad Laboral de Cáceres. En el listado figuran igualmente numerosos colegios con cantidades que van desde unos pocos cientos de euros hasta superar ampliamente los 20.000 o 30.000 euros.

El desembolso de este año aumenta con respecto al efectuado en el primer libramiento del curso anterior. En septiembre de 2025 se aprobaron 4.934.637,28 euros, frente a los 5,56 millones actuales, es decir, casi 628.000 euros más. El mayor salto se produce en el material escolar de Infantil: entonces se libraron 265.170 euros y este año son 799.093. Para libros de texto se pasa de 4,67 a 4,76 millones.

Hasta 160 euros por alumno

La cuantía utilizada para calcular las necesidades es de 130 euros por alumno prestatario de Educación Primaria y 160 euros para los estudiantes de ESO, Formación Profesional Básica y Educación Especial. Para el material escolar del segundo ciclo de Infantil se establece una cantidad de 100 euros por alumno.

Eso no significa que las familias reciban directamente esas cantidades en su cuenta. Los destinatarios de los fondos son los centros educativos, que gestionan el programa de gratuidad y préstamo. Para los libros nuevos existe además el sistema de bono o cheque-libro, que las familias beneficiarias pueden canjear en las librerías u operadores económicos que elijan. Los libros pasan a formar parte del sistema de préstamo y, con carácter general, deben conservarse para su utilización en cursos posteriores.

Consulta cuánto recibe cada colegio o instituto

El DOE divide el listado en dos grandes anexos. El primero recoge las cantidades para material escolar de Educación Infantil, con un total de 799.093 euros, mientras que el segundo detalla, localidad por localidad, los 4,76 millones concedidos para libros de texto, incluyendo el nombre y código del centro y la cantidad exacta asignada.

En este enlace puedes combrobar si tu colegio o el de tu hijo ha resultado beneficiario.

Este reparto es, además, solo el primer libramiento. El programa cuenta para el curso 2026/2027 con un crédito global inicial de 7 millones de euros, cofinanciado por la Junta y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y la normativa permite resolver la convocatoria mediante varios actos de concesión.