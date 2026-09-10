El curso comienza con normalidad en Extremadura y el transporte escolar responde en el primer día

El curso escolar 2026-2027 ha arrancado este jueves con normalidad en Extremadura y, especialmente, sin que se hayan reproducido por el momento los temores que durante las últimas semanas habían rodeado al transporte escolar. Junta, empresas y asociaciones de familias coinciden en que no tienen constancia de problemas en las rutas durante las primeras horas de una jornada en la que han regresado a las aulas miles de alumnos de la región.

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"Los autobuses están en la calle haciendo sus rutas y los alumnos no están en las paradas", trasladaban desde la Consejería de Educación y Formación Profesional. La Administración autonómica mantiene desde primera hora contactos directos con centros educativos, delegaciones provinciales, inspectores y familias para conocer cualquier incidencia que pueda producirse, por lo que el balance continúa siendo provisional.

Sector del transporte

Por su parte, la secretaria general de Empresarios de Transporte Asociados (Etransa), Nerea Carpintero, asegura que no han recibido avisos de problemas en ninguna zona. "No me han comunicado que haya habido ningún tipo de incidencia", señala. Una circunstancia especialmente significativa porque, según explica, los grupos de comunicación que mantienen las empresas suelen recoger de forma inmediata cualquier ausencia de autobuses o problema en los recorridos.

"Normalmente se pone enseguida que en tal zona no ha acudido el autobús o que ha pasado algo. Sin embargo, hoy no se ha puesto nada. Parece que ha habido un comienzo con normalidad", explica Carpintero, aunque mantiene la cautela ante la posibilidad de que pueda haberse registrado algún problema puntual del que todavía no tenga conocimiento.

Las familias

La misma valoración realiza la Federación Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Freampa). Su presidenta, Maribel Rengel, asegura que a media mañana ni ella personalmente ni la oficina central de la organización en Badajoz habían recibido comunicación alguna relacionada con problemas en el transporte escolar.

"No hemos recibido ningún tipo de incidencia», señala Rengel, que recuerda que la federación ha permanecido durante todo el verano pendiente de la evolución de las rutas ante los problemas surgidos con su contratación. Freampa mantuvo ya el 31 de julio una reunión con responsables de Educación para trasladar su preocupación y, desde entonces, asegura haber recibido información puntual de la situación.

El funcionamiento de los autobuses era una de las principales incógnitas que rodeaban el estreno del curso. Sobre este asunto, cabe recordar que el Ejecutivo autonómico tuvo que recurrir durante las últimas semanas a sucesivos contratos de emergencia después de que el procedimiento ordinario para adjudicar 356 rutas sufriera un retraso que hacía imposible que estuviera resuelto antes del comienzo de las clases.

Jornadas reducidas

Por otra parte, Rengel cuestiona que algunos centros hayan reducido la jornada a unas pocas horas o hayan planteado este jueves únicamente como una primera toma de contacto, una práctica que la federación considera difícil de justificar fuera de determinados periodos de adaptación, especialmente en las edades más tempranas.

"Muchísimos centros hoy no han hecho su jornada con normalidad. Ha sido una primera toma de contacto, un periodo de adaptación, han estado un par de horas... y no nos parece de recibo", sostiene la presidenta de Freampa.

La federación enlaza esta crítica con una reivindicación que viene planteando desde hace años: la revisión del calendario escolar extremeño. Rengel considera que la región se mueve demasiado cerca del mínimo de 175 días lectivos establecido legalmente y que eso deja poco margen para afrontar posteriormente suspensiones o reducciones de jornada motivadas, por ejemplo, por episodios de calor o situaciones meteorológicas adversas.

"Estamos a mínimos", insiste Rengel, que plantea la posibilidad de diseñar calendarios con algún día lectivo más para disponer de margen ante circunstancias excepcionales. Freampa ya presentó propuestas de modificación durante la tramitación del calendario de este curso y no descarta volver a tomar medidas si considera que, al finalizar el periodo lectivo, no se cumple adecuadamente.

La excepción de Zahínos

En su primer balance de este jueves, Educación también se ha referido al caso ya conocido de Zahínos, donde las clases no comenzarán hasta el lunes debido al retraso de las obras de eficiencia energética que se realizan en el centro. La empresa encargada de los trabajos no ha terminado las actuaciones dentro del plazo previsto y el Ayuntamiento está colaborando para que las instalaciones puedan estar listas para recibir a los alumnos.

Al margen de esta incidencia puntual, la Junta sitúa el comienzo del curso dentro de la normalidad. Las aulas extremeñas parten este año con 164.624 alumnos en enseñanzas no universitarias, 1.878 menos que al cierre del curso anterior, mientras la plantilla docente inicial aumenta hasta los 16.667 profesores, un 3,9% más.