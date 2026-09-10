Llamamiento urgente para cubrir plazas de profesores de Educación Física en Extremadura

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha puesto en marcha este jueves, coincidiendo con el comienzo del curso escolar, un llamamiento urgente para cubrir plazas de la especialidad de Educación Física en centros educativos de Extremadura. Se trata, en concreto, de puestos destinados a impartir las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial de Técnico Deportivo en Fútbol.

La convocatoria aparece publicada desde este 10 de septiembre en el portal Profex bajo la especialidad Educación Física (nivel 3 de fútbol), código 590 017. El plazo para presentar las solicitudes comenzó a las 15.00 horas de este jueves y permanecerá abierto únicamente hasta las 9.00 horas del próximo lunes, 14 de septiembre.

La propia Dirección General de Personal Docente explica que existe una "urgente necesidad" de dotar de profesores a los centros educativos en los que se imparten estas enseñanzas. Por ello, ha recurrido a este procedimiento extraordinario para localizar entre las bolsas disponibles a docentes que, además de pertenecer a Educación Física, cuenten con la formación específica necesaria para impartir fútbol.

Quién puede presentarse

El llamamiento no está abierto a cualquier titulado. Pueden participar los integrantes de las listas de espera ordinarias, supletorias y extraordinarias de Educación Física del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de la Junta de Extremadura. Además, existe un requisito imprescindible: estar en posesión del Título de Técnico Superior en Fútbol, o haber superado todos los estudios necesarios para obtenerlo y abonado, en su caso, los derechos para su expedición.

A la hora de adjudicar las plazas tendrán prioridad, en primer lugar, los docentes incluidos en las listas ordinarias; después, los integrantes de las listas supletorias y, finalmente, quienes se encuentren en las extraordinarias. Dentro de cada grupo se respetará la puntuación de los aspirantes y su zonificación.

Cómo solicitar las plazas

Los interesados deberán acceder al apartado de "llamamientos urgentes" del sistema habilitado por Personal Docente y cumplimentar el formulario correspondiente al anuncio de "FÚTBOL". La documentación requerida tendrá que adjuntarse en formato PDF y la Administración advierte de que no admitirá solicitudes fuera de plazo ni enviadas por un procedimiento distinto al formulario web.

También quedan fuera de este procedimiento quienes ya estén ocupando una plaza o sustitución dependiente de la Dirección General de Personal Docente. Los seleccionados deberán, además, presentarse posteriormente en la Delegación Provincial de Educación cuando sean citados y aportar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos.