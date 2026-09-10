Extremadura pide al Gobierno más fondos para reforzar la seguridad de sus museos: "Ya no buscan el valor artístico, quieren el metal"

Extremadura ha reclamado este jueves al Ministerio de Cultura una línea extraordinaria de financiación para reforzar la seguridad de los museos y una mayor coordinación entre Policía Nacional y Guardia Civil ante la oleada de robos registrada en España. Lo ha hecho en Madrid, durante una reunión convocada por el Ministerio con las comunidades autónomas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en la que el asalto sufrido por el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz ha estado muy presente.

La directora general de Patrimonio Cultural y Documental de la Junta de Extremadura, Adela Rueda, ha explicado que la comunidad ha solicitado una coordinación nacional de todos estos delitos, con intercambio de datos, información sobre el "modus operandi" de los delincuentes y posibles patrones que permitan avanzar en las investigaciones.

Robo en Badajoz

Extremadura conoce de primera mano esta nueva amenaza. El pasado 25 de abril, el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz sufrió el robo del Tesoro de Villanueva de la Serena. Los asaltantes accedieron por la parte trasera del edificio tras forzar una reja y rompieron la vitrina que protegía la colección. De las 149 monedas de oro que componían el tesoro, cinco fueron abandonadas durante la huida y 144 fueron sustraídas.

Fotogalería | Roban 'El Tesoro de Villanueva' del Museo Arqueológico de Badajoz /

Tras aquel robo, el museo pacense ha reforzado su seguridad con la instalación de una veintena de cámaras para vigilar las salas, los accesos y el exterior del edificio. Rueda ha señalado que este es solo uno de los esfuerzos realizados por la Junta, a los que se suman medidas de coordinación policial, gestión de colecciones, inventariado, catalogación y sistemas activos de seguridad.

Por ello, Extremadura ha pedido al Ministerio que cree una línea estratégica de financiación que actualmente no existe y que contribuya a sufragar estas actuaciones. "Este patrimonio cultural es un bien de todos los extremeños y, por supuesto, de todos los españoles", ha defendido la directora general.

"Utilizan los museos como joyerías o bancos"

La Junta advierte, además, de un cambio de paradigma en este tipo de robos. "Antes preocupaba el valor artístico y cultural o patrimonial de las piezas y ahora lo que parece que están buscando es el metal", ha explicado Rueda.

Con el oro en niveles muy elevados, los museos que conservan piezas realizadas con metales preciosos se han convertido en un objetivo especialmente atractivo. "Prácticamente están utilizando los museos como si fuesen establecimientos tipo joyerías o bancos", ha advertido.

La reunión de Madrid se produce después de que, tras el robo de Badajoz, otros museos españoles hayan sufrido importantes asaltos en los últimos meses, entre ellos los de Albacete y Villena. Las administraciones y los cuerpos policiales buscan ahora compartir información y adaptar sus sistemas de protección a estas nuevas formas de delincuencia contra el patrimonio.