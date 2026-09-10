La lengua azul reaparece en Navalvillar de Pela y el virus del Nilo llega a una yeguada de Navalmoral

Extremadura incorpora dos nuevos focos de enfermedades animales a los registros oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los dos fueron confirmados el pasado 4 de septiembre: uno corresponde a lengua azul en Navalvillar de Pela (Badajoz), del serotipo 3, y el otro a fiebre del Nilo Occidental en Navalmoral de la Mata (Cáceres). En este último caso, este diario puede confirmar que el positivo se ha localizado en una yeguada del municipio moralo.

Primer foco animal del Nilo en Cáceres

La otra novedad se localiza en Navalmoral de la Mata, donde el Ministerio ha declarado un foco primario de fiebre del Nilo Occidental dentro de la comarca veterinaria de Navalmoral de la Mata Centro. La Junta precisa que se trata de una yeguada. La información disponible sobre la explotación apunta a un censo de 48 équidos susceptibles, con uno de ellos afectado. Es el primer foco de la enfermedad notificado en animales en la provincia de Cáceres durante 2026.

La detección en un caballo no implica que el animal pueda transmitir directamente el virus a una persona. La fiebre del Nilo Occidental circula fundamentalmente mediante mosquitos, principalmente del género Culex, y tanto los seres humanos como los caballos son hospedadores accidentales del virus. La detección en équidos sí actúa como indicador de circulación del virus en el territorio y forma parte de la vigilancia sanitaria que se realiza durante los meses de actividad del mosquito.

Lengua azul

La nueva detección de lengua azul devuelve a Navalvillar de Pela al mapa de la enfermedad pocas semanas después de que esta misma localidad registrara el primer foco extremeño de 2026, aunque entonces se trataba del serotipo 8. Aquel primer episodio afectó a cinco animales de una explotación de 1.287 ovejas y no produjo mortalidad. Ahora, la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (RASVE) recoge un nuevo foco en el municipio, correspondiente al serotipo 3.

La presencia del serotipo 3 sí constituye, por tanto, una novedad en la localidad, aunque la lengua azul ya había sido detectada allí este verano. Durante las últimas semanas la enfermedad también ha aparecido en la provincia de Cáceres: el Ministerio confirmó el 31 de agosto un foco en Campo Lugar con los serotipos 3 y 8, que afectó a 20 ovejas de una explotación de 400 animales sin provocar muertes ni sacrificios.

Los dos focos se suman así a la vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores que mantienen las administraciones durante el verano y el comienzo del otoño. En el caso de la lengua azul, la enfermedad no afecta a las personas, mientras que la fiebre del Nilo Occidental es una zoonosis que puede infectar a humanos a través de la picadura de mosquitos infectados. De hecho, este verano ha afectado a 43 personas en la región, provocando dos fallecimientos.