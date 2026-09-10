"Vamos a tener una habitación para cada uno": una familia deja Madrid para empezar una nueva vida en Siruela

Purificación y sus siete hijos, de entre 1 y 18 años, dejan atrás una habitación de alquiler en Madrid para instalarse en una vivienda en Siruela, donde cada uno tendrá su propia habitación. Lo hacen gracias al programa de repoblación rural 'Pueblos Madrina' que con este traslado, suma más de 350 familias realojadas.

Con dos bicicletas, un patinete y poco más que lo puesto, Purificación y sus siete hijos dejaron ayer la capital del país para instalarse en una vivienda en el municipio pacense de Siruela. La familia llevaba tiempo compartiendo una sola habitación de alquiler, y gracias al programa, se ha trasladado a lo que el presidente de 'Pueblos Madrina', Conrado Giménez, prefiere llamar "España abandonada".

Los niños apenas pudieron dormir la noche anterior por la emoción de hacer el equipaje. "Están felices, no han dormido pensando en que vamos al pueblo, porque allí vamos a tener una habitación para cada uno, vamos a tener espacio, vamos a ser libres", relató Giménez, que acompañó personalmente a la familia hasta su nuevo hogar. El presidente explicó que, pese a ser una familia numerosa, es una de las que menos pertenencias tiene: todo cupo en una furgoneta. En Madrid dormían todos juntos en el suelo, sobre colchones apilados, compartiendo una habitación y un baño.

"Soy una mujer valiente"

"Soy una mujer valiente", repitió varias veces Purificación durante el trayecto hacia su nueva casa. "Vine a Europa para dar a mis hijos una vida mejor. Al principio no ha sido fácil, pero con esfuerzo y sacrificio he ido logrando muchas metas y superando muchas batallas", relató. La madre recuerda con gratitud el camino recorrido desde que llegó a España: "Cada etapa es un escalón, un logro. Doy gracias a Dios por todo. Mis hijos están muy contentos, y yo mucho más, porque ninguna madre quiere el sufrimiento de sus hijos". Purificación quiso además agradecer el trato recibido por parte de la fundación: "Han sido muy amables, no me faltan palabras de tanta alegría".

Purificación viendo la casa en la que va a vivir su familia. / Cedida

Para Conrado Giménez, el traslado de esta familia resume el sentido de Pueblos Madrina: "El pueblo gana niños, gana la escuela que puede sobrevivir; la familia gana un alquiler digno, un futuro digno, un trabajo, un entorno mucho más amigable". El presidente de la fundación defiende que los pueblos españoles "deberían ser patrimonio de la humanidad" por las condiciones que ofrecen para la crianza de los niños, y apunta a las grandes ciudades como origen del problema: "No aceptan niños, ni embarazadas, ni mascotas. En los pueblos, sin embargo, son felices, porque los pueblos sí acogen a las familias".

Fundación Madrina destaca que muchas de las familias llegadas antes que la de Purificación a estos pueblos ya han rehecho por completo su vida, y que algunas incluso han llegado a comprar su propia vivienda.

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Sobre Pueblos Madrina

Todo esto ha sido posible gracias a 'Pueblos Madrina', un programa de repoblación rural de 'Fundación Madrina', en marcha desde hace casi dos décadas, que traslada a familias vulnerables con menores desde grandes ciudades hasta pueblos despoblados de España. La iniciativa ha realojado ya a más de 350 familias y en torno a 1.100 niños en municipios de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, con un índice de permanencia superior al 95 %.

Fuente: La Crónica de Badajoz