La industria de Extremadura rompe seis meses de caídas y vuelve a crecer: un 4,3% en julio

La industria extremeña comienza a dar señales de recuperación después de un primer semestre marcado por las caídas. La producción industrial aumentó en julio un 4,3% respecto al mismo mes de 2025, lo que supone el primer crecimiento interanual registrado por Extremadura en todo 2026 y sitúa a la comunidad con el quinto mejor comportamiento del país.

El dato, publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través del Índice de Producción Industrial (IPI), supone además una clara mejoría respecto a los meses anteriores. En junio la producción todavía había retrocedido un 0,9% y en mayo había sufrido un desplome del 10,4%.

Julio pone así fin a seis meses consecutivos de descensos. El año comenzó con una caída del 1,8% en enero, que se agravó hasta el 9,1% en febrero y el 13,9% en marzo. Abril volvió a dejar un fuerte retroceso, del 10,9%, y mayo otro del 10,4%, antes de moderarse la caída hasta el 0,9% de junio.

La evolución había llevado incluso a Extremadura a situarse durante tres meses consecutivos, entre marzo y mayo, como la comunidad autónoma con peor evolución industrial de España. El cambio de tendencia de julio resulta, por tanto, especialmente significativo.

Por encima de la media española

El crecimiento del 4,3% registrado en Extremadura también supera el comportamiento del conjunto del país. La producción industrial española avanzó en julio un 2,6% interanual, de modo que la subida extremeña fue sensiblemente superior a la media nacional.

Sin embargo, el buen resultado de julio todavía no consigue borrar las pérdidas acumuladas durante la primera mitad del ejercicio. En la media de los siete primeros meses de 2026, la producción industrial extremeña continúa un 6% por debajo de la registrada en el mismo periodo del año anterior.

La fotografía que deja el indicador es, por tanto, doble: la industria regional logra salir por primera vez este año de los números rojos en su comparación interanual, pero sigue arrastrando el impacto de las fuertes caídas registradas durante la primavera.

Especialmente pronunciados fueron los retrocesos de marzo, abril y mayo, cuando la producción industrial cayó por encima del 10% durante tres meses consecutivos. Frente a esos datos, el avance de julio supone la primera señal clara de recuperación de la actividad.

La energía tira de la producción nacional

En el conjunto de España, el incremento industrial de julio estuvo acompañado de comportamientos muy diferentes según el tipo de bienes. La producción de energía aumentó un 6,3% y la de bienes de equipo un 4,5%, mientras que los bienes de consumo no duradero avanzaron un 1,5% y los bienes intermedios un 0,6%.

En sentido contrario, la producción de bienes de consumo duradero cayó un 9,6% respecto a julio del año pasado.

Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, el Índice de Producción Industrial nacional registró una subida interanual del 2,3%, 1,2 puntos superior a la anotada en junio. En comparación con el mes inmediatamente anterior, la producción avanzó un 0,6%.

El IPI mide la evolución de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida la construcción, y permite conocer los cambios en la producción independientemente de la evolución de los precios.