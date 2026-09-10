Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 10 de septiembre de 2026

Imagen de un rebaño de ovejas.

Imagen de un rebaño de ovejas. / UPA-UCE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E. P. E.

Presentamos los datos actualizados a día 10 de septiembre de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El SES cesa a los gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva
  2. La Primitiva deja este sábado un premio de 46.509 euros en Extremadura
  3. Cinco localidades extremeñas, entre las más cálidas de España de madrugada con más de 32 grados
  4. Isabel Delgado, Francisco Giraldo y Gloria Vivas gestionarán las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito
  5. Extremadura se vuelca con Ceuta: 8.000 personas en Cáceres y otras 8.000 en Badajoz
  6. Llega a Extremadura uno de los grandes espectáculos otoñales, la berrea: cuatro zonas donde verla
  7. Educación pacta con los sindicatos otros 130 euros para los docentes extremeños y el pago de las tutorías
  8. La Justicia obliga al SES a reconocer como fijo a un celador al que excluyó de la estabilización

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 10 de septiembre de 2026

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 10 de septiembre de 2026

La viñeta del jueves

Un centro extremeño examinará las nuevas variedades de higuera de toda España antes de su registro

Un centro extremeño examinará las nuevas variedades de higuera de toda España antes de su registro

Air Nostrum y Mel Air repiten como únicas candidatas para mantener los vuelos de Badajoz

Air Nostrum y Mel Air repiten como únicas candidatas para mantener los vuelos de Badajoz

El Museo Vostell Malpartida organiza seis jornadas de música y puesta en escena sorprendentes por toda Extremadura

El Museo Vostell Malpartida organiza seis jornadas de música y puesta en escena sorprendentes por toda Extremadura

Consulta la portada en papel de El Periódico Extremadura este jueves, 10 de septiembre.

Cancho Roano cumple 25 años como uno de los grandes tesoros tartésicos de Extremadura

Cancho Roano cumple 25 años como uno de los grandes tesoros tartésicos de Extremadura

Una dombenitense y un Borbón ponen a prueba su amor en 'La isla de las tentaciones'

Una dombenitense y un Borbón ponen a prueba su amor en 'La isla de las tentaciones'
Tracking Pixel Contents