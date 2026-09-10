Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 10 de septiembre de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- El SES cesa a los gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva
- La Primitiva deja este sábado un premio de 46.509 euros en Extremadura
- Cinco localidades extremeñas, entre las más cálidas de España de madrugada con más de 32 grados
- Isabel Delgado, Francisco Giraldo y Gloria Vivas gestionarán las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito
- Extremadura se vuelca con Ceuta: 8.000 personas en Cáceres y otras 8.000 en Badajoz
- Llega a Extremadura uno de los grandes espectáculos otoñales, la berrea: cuatro zonas donde verla
- Educación pacta con los sindicatos otros 130 euros para los docentes extremeños y el pago de las tutorías
- La Justicia obliga al SES a reconocer como fijo a un celador al que excluyó de la estabilización
El Museo Vostell Malpartida organiza seis jornadas de música y puesta en escena sorprendentes por toda Extremadura
AD