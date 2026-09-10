El Museo Vostell Malpartida organiza seis jornadas de música y puesta en escena sorprendentes por toda Extremadura

El Museo Vostell Malpartida abre este jueves 10 de septiembre la XXVIII edición de su Ciclo de Música Contemporánea, que llevará seis jornadas a Malpartida de Cáceres, Badajoz y Cáceres hasta el 24 de octubre, con voces, guitarras, saxofones, trompetas y electrónica. La música contemporánea no tiene por qué ser un territorio reservado a especialistas. Basta mirar el programa que prepara el Museo Vostell Malpartida para comprobarlo: habrá una voz acompañada por casetes, una guitarra eléctrica llevada a sus límites, saxofones que miran al Renacimiento, trompetas modificadas con electrónica y hasta una ópera 'abierta' en Los Barruecos.

Toda la info en este link

XXVIII Ciclo Música Contemporánea MVM Cartel I. / EL PERIÓDICO

XXVIII Ciclo Música Contemporánea MVM Programa II. / EL PERIÓDICO

La edición llega además en un año señalado para el museo, que el próximo 30 de octubre cumplirá 50 años. La organización ha querido que ese aniversario esté presente en el programa. De ahí que vuelvan algunas de las ideas que han acompañado históricamente al ciclo: la relación con Portugal, la voz como instrumento, la improvisación, la electrónica y el diálogo entre sonidos antiguos y formas de creación actuales.

El performer y músico patafísico Nu No. / EL PERIÓDICO

Jueves 10 de septiembre: una voz, un cuerpo y un reproductor de casetes

La primera cita tendrá lugar en el Museo Vostell Malpartida. A las 19.30 horas habrá un encuentro con el público y, una hora después, a las 20.30, comenzará "Canto Ventríloquo", una actuación del portugués Nu No en la que utilizará su voz y un reproductor de casetes.

Detrás de ese nombre artístico está Nuno Marques Pinto, performer, actor y locutor de radio. Su propuesta parte de algo tan elemental como la voz y el propio cuerpo. Respiraciones, repeticiones, ritmo, movimiento, gritos y pequeños fragmentos melódicos se convierten en el material de una actuación que se mueve entre la música, la poesía y la escena.

No se trata, por tanto, de un concierto convencional con canciones encadenadas. La atención estará puesta en lo que puede hacer una persona con su voz cuando se aparta de las formas habituales de hablar o cantar. El ciclo encuentra además en Nu No uno de sus vínculos con Portugal, una relación que el Museo Vostell Malpartida considera parte de la identidad de esta programación.

Las improvisadoras francesas Camille Émaille y Nina Garcia. / STEFAN TOLUSSO

Viernes 11: una percusión que mira a la vida diaria y una guitarra al límite

La segunda noche reúne a dos improvisadoras francesas. A las 20.30 horas actuarán en el museo la percusionista Camille Émaille y la guitarrista Nina Garcia. Émaille, nacida en Niza en 1993, entiende la música como algo que ya forma parte de lo que sucede alrededor. Su manera de tocar está muy vinculada a la improvisación libre: en lugar de seguir necesariamente una obra cerrada de principio a fin, trabaja con el sonido que aparece en cada momento y con la relación que se establece con el espacio y con los demás músicos.

Su trayectoria ayuda a hacerse una idea de esa forma de entender un concierto. Ha participado en actuaciones y encuentros celebrados en espacios tan poco habituales como túneles cerrados, hospitales abandonados, puentes de autopista o antiguas sinagogas. También ha trabajado con artistas del vídeo, las marionetas y el teatro de sombras.

A su lado estará Nina Garcia, que desde 2015 centra su trabajo en la guitarra eléctrica. Su equipo es mínimo: guitarra, pedal y amplificador. Con esos tres elementos busca sonidos que se alejan de la imagen habitual del instrumento, trabajando con la amplificación, los silencios, los bucles y la realimentación que se produce cuando el sonido vuelve a entrar en el propio sistema.

La guitarra, en su caso, no sirve únicamente para tocar acordes o melodías. Garcia explora pequeñas zonas del instrumento y convierte cualquier movimiento en una variación sonora. El resultado puede pasar de lo frágil a lo intenso en cuestión de segundos.

Aslan Ensemble. / Gala Durán

Sábado 12: unos saxofones viajan cinco siglos atrás

La programación del primer fin de semana se cerrará el sábado. A las 19.30 horas Joan Jordi Oliver y Aslan Ensemble mantendrán un encuentro con el público y a las 20.30 comenzará "Readings on Des Prés".

El músico mallorquín Joan Jordi Oliver, establecido en Zúrich, estará al frente de los sintetizadores y la electrónica en directo. Oliver trabaja precisamente en el cruce entre instrumentos, sonidos electrónicos e improvisación y ha actuado en escenarios de Europa, América y Asia.

Lo acompañará Aslan Ensemble, un cuarteto de saxofones fundado en 2014 en Lyon. Una de sus líneas de trabajo consiste en tomar músicas anteriores y llevarlas a un contexto distinto, al tiempo que impulsa nuevas obras para saxofón.

Esta vez el punto de partida será "Miserere mei Deus", de Josquin des Prés, uno de los grandes compositores del Renacimiento. Dicho de forma sencilla: una música nacida hace más de cinco siglos servirá de materia prima para una interpretación construida con saxofones, sintetizadores y electrónica actual.

Ese salto entre épocas es precisamente una de las claves de la propuesta. En vez de separar la música antigua y la contemporánea en compartimentos distintos, el concierto las pondrá frente a frente.

La trompetista alemana Birgit Ulher y el estadounidense Nicolas Collins. / ULI TEMPLIN

Viernes 25: dos trompetas que no suenan como se espera

Después de las tres primeras citas en Malpartida de Cáceres, el ciclo viajará hasta Badajoz. El 25 de septiembre, a las 20.00 horas, el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) acogerá "!Trumpet + Trumpet!".

Uno de sus protagonistas será el estadounidense Nicolas Collins, pionero en la utilización de pequeños ordenadores y circuitos electrónicos en actuaciones musicales. Para este proyecto ha desarrollado un instrumento al que llama "!trumpet", un nombre que juega precisamente con la idea de que aquello no es exactamente una trompeta convencional.

El instrumento incorpora un altavoz, sensores que detectan la posición de las válvulas, control de la respiración y un programa informático capaz de producir comportamientos parecidos a los fallos de antiguos circuitos electrónicos. Collins toca, por tanto, con la trompeta, pero también con todo el sistema tecnológico construido alrededor de ella.

Junto a él estará la alemana Birgit Ulher, trompetista, artista sonora y compositora que combina el instrumento con radios, altavoces y objetos. Entre los materiales que ha llegado a emplear figuran láminas de metal, modificadores de voz e incluso espumadores de leche.

Desde 2006 trabaja también con sonidos procedentes de la radio que envía a altavoces y utiliza junto a la trompeta. El concierto de Badajoz propone así escuchar un instrumento muy conocido de una manera poco habitual: no tanto como vehículo de una melodía, sino como una máquina capaz de relacionarse con ruidos, interferencias, objetos y tecnología.

Da P.S.P à PO.EX (Oficina sobre poesia surrealista portuguesa e poesia experimental portuguesa), a cargo de NU NO. / VERA MARMELO

Miércoles 7 de octubre: la poesía también se escucha

La siguiente parada será Cáceres y no tendrá formato de concierto. A las 17.00 horas, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, Nu No impartirá en portugués el taller "Da P.S.P à PO.EX".

La actividad se centrará en la poesía surrealista y la poesía experimental portuguesa. Supone además una segunda aparición del artista portugués en el ciclo después de inaugurar la programación en Malpartida de Cáceres. Esta acción está también incluida en un congreso sobre literatura, por lo que requiere de inscripción previa.

La propuesta conecta con una de las ideas que defiende esta edición: sacar la poesía de la página escrita y explorarla también mediante la voz, la respiración, el ritmo y el movimiento.

José Ignacio de la Peña, compositor. / EL PERIÓDICO

Sábado 24 de octubre: una ópera abierta entre el arte y el paisaje de Los Barruecos

El cierre regresará a Malpartida de Cáceres, aunque esta vez el escenario estará fuera del antiguo lavadero de lanas. A las 12.00 horas del sábado 24 de octubre se estrenará "Viaje. Prueba de amor en paisaje", del compositor extremeño José Ignacio de la Peña.

El programa la define como una "ópera abierta" y el lugar elegido forma parte de la obra: se interpretará en el Monumento Natural de Los Barruecos, en un espacio próximo a "VOAEX. Viaje de (H)Ormigón por la Alta Extremadura", pieza fundacional del museo y una de las más importantes de Wolf Vostell en este entorno.

De la Peña nació en Villafranca de los Barros en 1971 y buena parte de su trayectoria ha mantenido una estrecha relación con la literatura y la poesía. Ha trabajado a partir de textos de Ángel González, Ramón Gómez de la Serna, Antonio Gómez y Antonio Gamoneda, entre otros, y ha estrenado obras junto a formaciones extremeñas como la Orquesta de Extremadura.

El estreno reunirá distintas formas de interpretación. Juan Carlos Sánchez participará como cantaor; María José Guerrero y Francisco Blanco, como actores; Javier González Pereira estará al saxofón y Sarai Aguilera, en la percusión. A ellos se sumará la Agrupación Musical Los Arcos de Malpartida de Cáceres.

La elección de Los Barruecos para despedir el ciclo también enlaza directamente esta edición con la historia del Museo Vostell Malpartida. La programación llega a su última jornada solo seis días antes de que, el 30 de octubre, se cumplan cincuenta años del museo.

Un ciclo que también sale de Malpartida de Cáceres

Aunque el Museo Vostell Malpartida continúa siendo el centro del programa, la edición vuelve a extender algunas actividades por Extremadura. Badajoz recibirá el concierto de Collins y Ulher en el MEIAC y Cáceres acogerá el taller de Nu No en la Universidad de Extremadura.

El ciclo está coproducido por el Consorcio Museo Vostell Malpartida, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, la Diputación de Cáceres y el Centro Nacional de Difusión Musical del Ministerio de Cultura. También colaboran, la Embajada de Portugal, el Instituto Camões, la Universidad de Extremadura, la Asociación de Amigos del Museo Vostell Malpartida, la cafetería restaurante del Museo, la Capitalidad Cultural de Cáceres 2031 y el MEIAC.