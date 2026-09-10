Air Nostrum y Mel Air repiten como únicas candidatas para mantener los vuelos de Badajoz

Air Nostrum y Mel Air vuelven a ser las únicas aspirantes a mantener las conexiones aéreas de Badajoz con Madrid y Barcelona durante los próximos dos años. La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por ambas compañías es la única que ha presentado oferta al nuevo concurso convocado por la Dirección General de Aviación Civil para prestar las dos rutas sometidas a obligación de servicio público (OSP).

Según ha comprobado este diario, la Mesa de Contratación ha examinado la documentación administrativa presentada por la UTE y ha acordado admitirla a la licitación. La oferta fue registrada el pasado 26 de agosto y, una vez cerrado el plazo, no consta ninguna otra compañía interesada en hacerse con el servicio.

De este modo, Air Nostrum y Mel Air quedan como únicas candidatas a continuar operando las rutas desde el aeropuerto pacense, aunque el contrato todavía no ha sido adjudicado. La nueva licitación cuenta con un presupuesto de 14,3 millones de euros para garantizar las conexiones durante dos años. El nuevo periodo de prestación comenzará tras la finalización del contrato actualmente vigente y se prolongará hasta octubre de 2028.

Dos vuelos diarios con Madrid

Las condiciones fijadas para la ruta con Madrid mantienen dos frecuencias diarias de lunes a viernes, salvo durante agosto, cuando la obligación se reduce a una. También se contempla una frecuencia los domingos, mientras que no se establecen vuelos obligatorios los sábados. La oferta deberá garantizar una capacidad mínima de 54.000 plazas anuales en la conexión con la capital de España.

En el caso de Barcelona, el contrato obliga a programar al menos cinco frecuencias semanales, aunque la aerolínea podrá ampliar ese número, con una capacidad mínima anual de 25.000 asientos. A diferencia de Madrid, no se fijan los días concretos en los que deberán operar los vuelos ni franjas horarias determinadas, por lo que la compañía podrá distribuirlos libremente en función de la demanda.

Sin competencia

Que solo se haya presentado Air Nostrum junto a Mel Air no supone, sin embargo, una novedad. Todos los concursos celebrados desde la implantación de la obligación de servicio público en 2018 han contado con un único aspirante. En la primera licitación, Air Nostrum fue la única compañía que presentó una propuesta y terminó adjudicándose el contrato.

La situación volvió a repetirse en 2022, aunque entonces Air Nostrum ya concurrió conjuntamente con Mel Air y consiguieron el contrato por 8,8 millones. Dos años más tarde, en 2024, volvió a haber una única proposición. De nuevo correspondió a la unión de ambas compañías, que obtuvo el contrato actualmente en vigor por 11,6 millones.

Financiación

El nuevo contrato supone también un incremento del respaldo económico destinado a garantizar las conexiones aéreas. El convenio entre el Ministerio de Transportes y la Junta de Extremadura establece para los dos próximos años un importe máximo de 7,15 millones de euros anuales, hasta alcanzar los 14,3 millones previstos para el conjunto del contrato.

Cabe destacar que esta cantidad supera los 5,8 millones anuales contemplados para las anualidades de 2025 y 2026. La ampliación se acordó ante la necesidad de dar cobertura económica al nuevo contrato, que tendrá una duración de dos años y deberá garantizar el servicio hasta 2028.

La Junta considera estas rutas prioritarias para asegurar una conexión "continuada y regular" con Madrid y Barcelona, dentro de unas condiciones mínimas de precios y capacidad. El objetivo de la OSP es precisamente mantener unas conexiones que la Administración considera relevantes para el desarrollo económico y social de Extremadura