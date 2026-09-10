El SES confirma tres nuevos casos de fiebre del Nilo en Extremadura y uno de ellos está ingresado

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, correspondientes a dos hombres y una mujer de 60, 67 y 70 años, vecinos de Don Benito, Villanueva de la Serena y Miajadas. Uno de los pacientes permanece ingresado en el Hospital Universitario de Cáceres.

Con estos nuevos positivos, Extremadura acumula 43 casos de fiebre del Nilo Occidental durante 2026, con dos fallecimientos. En este momento, cinco pacientes permanecen hospitalizados: dos en el Hospital Don Benito-Villanueva, dos en el Hospital Universitario de Cáceres y uno en el Hospital de Mérida, según ha informado la Junta de Extremadura.

Ante la presencia del virus, el SES recomienda extremar las medidas de prevención frente a las picaduras de mosquito. Entre ellas, mantener en buenas condiciones piscinas, estanques y balsas y evitar la acumulación de agua en recipientes y objetos situados en el exterior, como cubos, juguetes, neumáticos, macetas o bebederos de animales.

También aconseja tapar los recipientes que contengan agua, mantener limpios los canalones y desagües y utilizar ropa de colores claros que cubra la mayor parte posible del cuerpo, con manga larga, pantalón largo y calzado cerrado.

El SES recomienda además evitar jabones y productos con aromas que puedan atraer a los insectos y utilizar repelentes e insecticidas autorizados. La instalación de mosquiteras en puertas y ventanas es otra de las medidas aconsejadas para impedir la entrada de mosquitos en los hogares.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para mantener la vigilancia ante posibles casos con síntomas compatibles. Esta situación de alerta permitirá reforzar la capacidad de diagnóstico, especialmente teniendo en cuenta que alrededor del 80% de las infecciones por el virus del Nilo Occidental en humanos son asintomáticas.

Vigilancia reforzada frente al mosquito transmisor

El SES cuenta este año con un Plan de Vigilancia de Vectores 2026, incluido en el Plan Autonómico de Preparación y Respuesta frente a Enfermedades Transmitidas por Vectores, que ha reforzado los sistemas de vigilancia entomológica para mejorar la detección temprana y el control de posibles riesgos.

En el caso del mosquito Culex, principal vector del virus de la fiebre del Nilo Occidental, Extremadura ha puesto en marcha por primera vez un programa específico para detectar la presencia de mosquitos infectados.

El sistema dispone de 10 trampas fijas, ocho de ellas situadas en Don Benito y dos en Cáceres, además de una trampa móvil. Estos dispositivos estarán operativos desde mediados de julio hasta finales de octubre, en función de la evolución de la campaña, con el objetivo de detectar tanto la presencia de mosquitos infectados como la circulación del virus.

Para desarrollar este programa, el SES ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad de Extremadura (UEx), a través de la Facultad de Veterinaria de Cáceres. Los trabajos permitirán identificar las especies de mosquito y realizar la extracción de ARN viral.

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Este sistema de vigilancia busca anticiparse a la transmisión del virus, facilitando la puesta en marcha de medidas de prevención individual y comunitaria y de actuaciones de control vectorial destinadas a reducir la presencia de mosquitos infectados y minimizar el riesgo de nuevos casos en humanos.