Los sindicatos convocarán una huelga general el 11 de noviembre si la Junta no negocia la subida salarial

CSIF, UGT y CCOO han dado a la Junta de Extremadura hasta el 11 de noviembre para abrir una negociación real sobre la subida salarialde unos 35.000 empleados públicos de la Administración General y del Servicio Extremeño de Salud. Si antes de esa fecha no hay cantidades concretas, calendario y compromiso presupuestario, los tres sindicatos convocarán una huelga general y una gran manifestación.

Las organizaciones sindicales calculan que estos trabajadores cobran de media cerca de un 20% menos que sus homólogos de otras comunidades autónomas, aunque precisan que la diferencia varía según los distintos sectores y categorías. Los docentes quedan fuera de esta reclamación concreta tras el acuerdo alcanzado esta semana con Educación, aunque la huelga general, llegado el caso, abarcaría al conjunto de empleados públicos de la Junta.

El presidente de CSIF-Extremadura, Benito Román, el secretario general de UGT Servicios Públicos Extremadura, Manuel Fernández Colomo, y el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Extremadura, Manuel Nicolás Molina, han presentado este jueves un calendario de movilizaciones con el que pretenden forzar la reapertura de las conversaciones.

Román ha asegurado que los empleados de estos dos ámbitos continúan siendo "el vagón de cola" en materia retributiva y ha defendido que las organizaciones han agotado las vías de diálogo antes de recurrir a las protestas. "No llegamos a esta situación de forma precipitada", ha señalado.

Calendario de movilizaciones

El calendario comenzará entre el 14 y el 18 de septiembre con reuniones de los sindicatos con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura. El objetivo será que las formaciones políticas se pronuncien sobre la equiparación salarial y se comprometan a respaldar las medidas presupuestarias necesarias para acometerla.

La primera concentración tendrá lugar el 24 de septiembre ante la Asamblea de Extremadura. A continuación, habrá protestas en los centros de trabajo los jueves 1, 8, 15 y 22 de octubre. Si para entonces no se han producido avances, el 29 de octubre los sindicatos se concentrarán ante la Presidencia de la Junta. El calendario culminará el 11 de noviembre con una huelga general y manifestación.

Román ha advertido de que mantendrán esa convocatoria si llegan a esa fecha "sin fecha, sin cantidades y sin un compromiso presupuestario". No obstante, las organizaciones dejan abierta la posibilidad de frenar las movilizaciones si el Ejecutivo convoca la Mesa General de Negociación y presenta una propuesta económica. "La Junta está aún a tiempo de evitar este calendario", ha afirmado el dirigente de CSIF.

Postura de la Junta

Por su parte, la Junta asegura que mantiene "intacta" su voluntad de alcanzar acuerdos en materia de equiparación salarial. "No se puede hablar de falta de diálogo ni de vías agotadas cuando la negociación continúa abierta y este Gobierno mantiene intacta su voluntad de alcanzar acuerdos", señalan a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

La Administración sostiene que la negociación con los representantes de los trabajadores ha sido "permanente" y recuerda que ya se ha traducido, según sus cifras, en 400 millones de euros en mejoras salariales para los empleados públicos.

"Seguiremos hablando y avanzando con los representantes de los trabajadores, pero con propuestas y compromisos respaldados presupuestariamente", señala. Asimismo, el Ejecutivo añade que los sindicatos "saben" que próximamente habrá una nueva reunión para continuar abordando estas cuestiones, aunque no concreta cuándo se celebrará.

El conflicto

UGT sitúa el origen inmediato del conflicto en la última reunión celebrada con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, el pasado 22 de julio. Según Fernández, fue entonces cuando la Administración dio "unilateralmente" por rota la negociación.

El responsable sindical ha defendido que existe desde 2025 un compromiso para negociar un nuevo acuerdo para los empleados públicos, pero sostiene que desde entonces las conversaciones se han ido aplazando sin que haya existido una negociación efectiva. "Los empleados públicos ya no aguantan más esta situación y nos están pidiendo a gritos o negociación o movilización", ha señalado Fernández.

Tras la reunión de julio, los tres sindicatos solicitaron además un encuentro urgente con la presidenta de la Junta, María Guardiola, para intentar desbloquear el conflicto, pero aseguran que hasta ahora no han obtenido respuesta. UGT y CCOO han negado haber recibido una convocatoria para reunirse con Guardiola el próximo día 14, como asegurase la consejera de Hacienda.

Partida presupuestaria

Las organizaciones ponen ahora el foco en los próximos Presupuestos de Extremadura para 2027. Reclaman que las cuentas autonómicas incorporen una partida concreta que permita empezar a reducir las diferencias salariales con otras comunidades. Durante el turno de preguntas, los dirigentes sindicales han considerado contradictorio que la Junta defienda el carácter expansivo de sus presupuestos y, al mismo tiempo, sostenga que no puede asumir un compromiso económico para la equiparación.

Entre otras cuestiones que los sindicatos quieren abordar con la Junta figuran la temporalidad, las ofertas de empleo público, las cargas de trabajo, las carreras profesionales y la modernización de la Administración. La huelga anunciada para noviembre tendría, según aclaró Román, carácter general para los trabajadores del ámbito de gestión de la Junta y también incluiría al personal docente, pese al acuerdo alcanzado esta semana en Educación.

En este sentido, CSIF, UGT y CCOO han hecho un llamamiento a los sindicatos sectoriales, asociaciones profesionales y al conjunto de empleados públicos para que se sumen a las movilizaciones. Las tres organizaciones sostienen que todavía existe margen para el acuerdo, pero reclaman que sea Guardiola quien impulse ahora el desbloqueo. "La pelota está en el tejado de la presidenta", han resumido.

Los docentes

El reciente acuerdo salarial alcanzado para los docentes ha estado muy presente durante la comparecencia. CSIF, UGT y CCOO han felicitado tanto a las organizaciones sindicales como a Educación por un pacto que contempla una mejora retributiva de 210 euros, y lo han utilizado como ejemplo de que es posible alcanzar acuerdos cuando existe voluntad de negociación.

"Cuando el diálogo y la negociación fluyen, los acuerdos se consiguen", ha defendido Román. Molina ha incidido en la misma idea y ha señalado que resulta "difícil explicar por qué a unos sí y a otros no". El dirigente de CCOO ha matizado además que la brecha salarial no alcanza exactamente el 20% en todos los colectivos, aunque sostiene que la media se aproxima a ese porcentaje.

Según CCOO, las organizaciones llevan más de un año tratando de poner en marcha un grupo de trabajo destinado específicamente a analizar estas diferencias salariales. Tras la formación del actual Gobierno, volvió a existir un compromiso en junio para iniciar las conversaciones, pero los sindicatos denuncian que nunca llegó a materializarse.