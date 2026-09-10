La UEx arranca el curso con 21.000 alumnos, nuevas titulaciones en estudio y elecciones a rector

La Universidad de Extremadura (UEx) ha abierto este jueves en Badajoz el curso académico 2026/2027 con unos 21.000 estudiantes, una oferta de 64 grados, la vista puesta en nuevas titulaciones y en el próximo proceso electoral para elegir rector. Según los datos provisionales, unos 18.000 alumnos cursarán estudios de grado, alrededor de 2.000 estarán matriculados en másteres y otros 1.000 en programas de doctorado.

De esta forma, la institución académica mantiene así cifras similares a las del curso pasado y espera volver a superar los 4.000 estudiantes de nuevo ingreso. La oferta incluye además 15 dobles grados, 45 másteres y 25 programas de doctorado. Aunque este curso no incorpora nuevos grados, la UEx estudia la viabilidad económica de dos o tres nuevas titulaciones y prevé poner en marcha el próximo curso dos másteres oficiales conjuntos con universidades de la Alianza EU Green.

Durante el acto solemne de apertura, el rector de la UEx, Pedro Fernández Salguero, ha reclamado una financiación estable y plurianual que permita actualizar los recursos al incremento del coste de personal y seguir reduciendo el déficit de la institución, que ha calificado de "lastre" para la gestión universitaria.

En este sentido, ha recordado que ese déficit se ha reducido en más de 3,5 millones de euros en los dos últimos años y ha confiado en que el plan anunciado por la Junta pueda ponerse en marcha "en el menor tiempo posible". La UEx cuenta este año con un presupuesto de 219,8 millones de euros, un 4,85% más.

Elecciones

En su intervención, Fernández ha aprovechado también la apertura del curso para anunciar que convocará próximamente elecciones a rector, coincidiendo con la recta final del mandato 2023-2026. Según ha explicado, la convocatoria se producirá una vez se completen los trámites necesarios, abriendo así el proceso para elegir a quien estará al frente de la institución durante la próxima etapa.

El actual máximo responsable de la UEx fue elegido en diciembre de 2022 y tomó posesión en enero de 2023, después de haber ejercido durante cuatro años como vicerrector de Investigación y Transferencia. Cabe indicar que el anuncio llega después de un mandato en el que el rector ha destacado, entre otros avances, la aprobación de los nuevos estatutos de la UEx, la adaptación a la nueva PAU y la gestión de las cotizaciones a la Seguridad Social de más de 8.000 estudiantes en prácticas cada año.

Más inversión

Por su parte, la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha asegurado que en los últimos tres años la inversión por estudiante ha aumentado más de un 11%, lo que supone unos 800 euros más por matriculado que en 2023.

Guardiola ha defendido que la relación entre la Junta y la Universidad debe basarse en conocer las necesidades de la institución y avanzar con medidas "concretas". Entre ellas ha citado el incremento superior al 40% de los fondos destinados a becas, el reconocimiento de quinquenios y sexenios al profesorado laboral, la duplicación de la inversión en infraestructuras universitarias respecto a 2023 y la movilización de más de 43 millones de euros para investigación en los últimos tres años.

También ha recordado que el presupuesto autonómico de 2026 recoge las necesidades de personal de la Universidad pública y, por primera vez, el importe total de las tasas bonificadas. Guardiola ha situado además entre los grandes retos de Extremadura la capacidad para retener y recuperar el talento joven. Ha lamentado que durante años la formación de buenos profesionales haya estado asociada casi inevitablemente a su marcha de la comunidad.

Frente a ello, la jefa del Ejecutivo extremeño ha defendido que quienes quieran estudiar, trabajar, investigar o vivir fuera puedan hacerlo, pero también que regresar sea una opción real. "Que construir una vida en Extremadura no suponga ninguna renuncia", ha afirmado, antes de trasladar a los estudiantes que la región necesita su conocimiento, su imaginación y "esas ganas de cambiar las cosas".

Las universidades privadas

A preguntas de los medios, antes del acto, Fernández se ha referido también a los proyectos de universidades privadas que pretenden implantarse en Extremadura y ha reconocido que su llegada genera "preocupación, aunque no miedo" en la UEx. El rector ha defendido que la Universidad extremeña cuenta con una oferta académica "importante", además de prestigio nacional e internacional y capacidad para competir ante la aparición de nuevas instituciones.

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No obstante, ha reclamado que las universidades privadas que se instalen en la región estén sometidas a los mismos criterios de calidad y control que se exigen a la pública. Fernández ha pedido además que sobre estos proyectos se realice un seguimiento "exhaustivo", similar al que, según ha señalado, se lleva a cabo sobre la Universidad de Extremadura.