La nueva red para alumnos con altas capacidades en Extremadura estará presente en estas ocho localidades

Extremadura contará con una nueva red especializada para atender al alumnado con altas capacidades que se desplegará en ocho localidades de la región. La Mesa Sectorial de Personal Docente ha aprobado este jueves la normativa que permitirá crear los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específicos, integrados inicialmente por diez docentes de la especialidad de Orientación Educativa.

La estructura tendrá sus dos sedes principales en Badajoz y Cáceres, con dos profesionales en cada una. A ellas se sumarán otras seis subsedes, localizadas en Villanueva de la Serena, Zafra, Mérida, Coria, Plasencia y Navalmoral de la Mata, cada una de ellas atendida por un orientador. La Junta deja abierta, además, la posibilidad de aumentar el número de especialistas o incorporar otros perfiles profesionales en función de las necesidades y de los recursos disponibles.

El objetivo es ofrecer una respuesta más especializada y homogénea en toda Extremadura. Entre las funciones de estos equipos estarán la identificación y evaluación psicopedagógica de los alumnos con altas capacidades, la detección de sus necesidades educativas y el asesoramiento tanto al profesorado como a las familias. Los distintos equipos tendrán autonomía técnica, aunque trabajarán dentro de una red coordinada de orientación.

Cómo podrán intervenir los nuevos equipos

Los propios centros educativos podrán solicitar la intervención de estos especialistas, aunque el procedimiento también podrá ponerse en marcha de oficio por parte de la Administración educativa. En cualquiera de los dos casos será necesaria la autorización de las familias para tramitar la solicitud.

La creación de estos equipos no supone la desaparición de la Unidad para la Atención al Alumnado con Altas Capacidades (UAACC), que hasta ahora funcionaba con carácter experimental. Al contrario, la Consejería de Educación y Formación Profesional ha decidido consolidarla como una estructura estable, al igual que la Unidad para la Atención al Alumnado con Trastorno del Espectro Autista (UTEA). Las nuevas instrucciones redefinen sus funciones para orientarlas especialmente hacia el asesoramiento, la coordinación con los equipos de orientación y el apoyo a los centros.

Nueva unidad para el bienestar emocional

La Mesa Sectorial ha aprobado también la creación de la Unidad de Bienestar Emocional y Protección (UBEP) del alumnado de Extremadura. Este nuevo recurso tendrá como misión asesorar y prestar apoyo técnico a la comunidad educativa, además de favorecer la prevención y la detección temprana de situaciones de riesgo.

Sus actuaciones se dirigirán a alumnos y familias, pero también a profesores, equipos directivos, coordinadores de bienestar y protección y servicios de orientación. La unidad estará formada por personal docente con formación y experiencia acreditada en áreas como inclusión educativa, bienestar emocional y protección del alumnado.