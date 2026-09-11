Sucesos
El cementerio de Feria, cerrado hasta nuevo aviso tras el derrumbe que dejó restos al descubierto
El ayuntamiento confirma que los restos han sido depositados en nuevos nichos y mantiene cerrado el camposanto hasta que finalicen los trabajos
El Ayuntamiento de Feria comunica que los restos de las personas cuyos nichos resultaron afectados por el derrumbe de una antigua galería del Cementerio Municipal ya han sido trasladados a nuevos nichos habilitados para ello.
La actuación llega después del derrumbamiento registrado el pasado 25 de marzo, cuando el colapso parcial de una estructura del camposanto afectó a varios nichos y dejó ataúdes y restos humanos al descubierto, una situación que provocó preocupación y quejas entre vecinos del municipio.
Sudarios donados
Según ha informado ahora el consistorio, los restos han sido depositados de forma individual en los nuevos espacios habilitados. Para realizar el traslado, Funeraria Monge ha donado los sudarios utilizados, una colaboración que el Ayuntamiento ha agradecido expresamente.
El consistorio destaca que el procedimiento se ha llevado a cabo de manera "individual, identificada y respetuosa" y también ha trasladado su agradecimiento a las familias afectadas por su comprensión y colaboración durante todo el proceso.
El cementerio, clausurado
El Ayuntamiento ha anunciado además que el Cementerio Municipal queda clausurado hasta la finalización de los trabajos que continúan desarrollándose en las instalaciones.
El derrumbe ocurrido en marzo había generado especial inquietud por la exposición de los restos a la intemperie. Entonces, vecinos del municipio reclamaron una actuación urgente para garantizar tanto el respeto a los difuntos como las condiciones higiénicas y sanitarias mientras se reparaba la zona dañada.
Con el traslado realizado este jueves, los restos afectados por aquel desplome ya se encuentran en nuevos nichos, aunque el acceso al camposanto permanecerá cerrado mientras continúen las obras.
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