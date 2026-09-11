La compañía ENTECO invertirá 23 millones para ampliar su planta en Extremadura

ENTECO continúa ampliando su capacidad industrial en Navalmoral de la Mata con un proyecto que contempla 23 millones de euros de inversión en cinco años y el crecimiento de sus instalaciones hasta alcanzar los 28.000 metros cuadrados durante 2026. El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, visitó ayer las instalaciones de la compañía, especializada en el desarrollo de materiales para el envasado farmacéutico, médico y alimentario.

La planta extremeña alcanzó ya los 18.800 metros cuadrados tras la ampliación ejecutada en 2024 y la empresa mantiene ahora como objetivo sumar alrededor de 9.200 metros cuadrados más. El grupo ENTECO cerró 2025 con una facturación superior a los 28 millones de euros, un 13% más que el ejercicio anterior, mientras que para 2026 prevé superar los 31,7 millones.

Según informó la Junta de Extremadura en nota de prensa, la compañía cuenta actualmente con una media de 107 trabajadores especializados. Solo durante 2024 y 2025 realizó inversiones por valor de 13 millones de euros, integradas en el proyecto global de 23 millones previsto para un periodo de cinco años. La actividad farmacéutica concentra buena parte de su negocio. En concreto, supuso el 85,43% de la facturación del grupo durante 2025.

Exportaciones

ENTECO también mantiene presencia en mercados exteriores. Sus exportaciones alcanzaron el pasado ejercicio los 5,01 millones de euros, equivalentes al 17,86% de la facturación total. Durante la visita, Santamaría destacó el crecimiento de la empresa como ejemplo del modelo industrial que pretende impulsar la Junta, basado en compañías especializadas, con capacidad exportadora y generación de empleo cualificado.

La Junta está acompañando a la empresa en su proceso de crecimiento a través de distintas líneas de apoyo. ENTECO tiene actualmente tres expedientes abiertos de incentivos regionales por un importe cercano a los 10 millones de euros, unos fondos europeos gestionados por el Gobierno central cuya tramitación cuenta con el apoyo de la Administración autonómica.

Santamaría destacó la importancia de que estos proyectos "vayan bien elaborados desde aquí" para poder optar a las ayudas y recordó que la empresa también ha recibido 24.000 euros del programa Consolida Pyme de la Junta de Extremadura. El consejero aseguró que el Ejecutivo autonómico continuará trabajando con la compañía para conocer la evolución de sus inversiones y estudiar nuevas vías de apoyo.