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Consulta la portada en papel de El Periódico Extremadura este viernes, 11 de septiembre.

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

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  1. El SES cesa a los gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva
  2. La Primitiva deja este sábado un premio de 46.509 euros en Extremadura
  3. Cinco localidades extremeñas, entre las más cálidas de España de madrugada con más de 32 grados
  4. Extremadura se vuelca con Ceuta: 8.000 personas en Cáceres y otras 8.000 en Badajoz
  5. Isabel Delgado, Francisco Giraldo y Gloria Vivas gestionarán las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito
  6. Llega a Extremadura uno de los grandes espectáculos otoñales, la berrea: cuatro zonas donde verla
  7. Educación pacta con los sindicatos otros 130 euros para los docentes extremeños y el pago de las tutorías
  8. La Justicia obliga al SES a reconocer como fijo a un celador al que excluyó de la estabilización

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El rector de la UEx pide en el inicio de curso que a las universidades privadas se les exijan los mismos criterios de calidad

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Extremadura pide al Gobierno más fondos para reforzar la seguridad de sus museos: "Ya no buscan el valor artístico, quieren el metal"

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El SES confirma tres nuevos casos de fiebre del Nilo en Extremadura y uno de ellos está ingresado

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El incendio de Benquerencia de la Serena queda estabilizado y se desactiva el nivel 1

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"Vamos a tener una habitación para cada uno": una familia deja Madrid para empezar una nueva vida en Siruela

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