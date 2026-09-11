Extremadura apenas eleva un 1,3% su gasto en dependencia frente al 9% del conjunto autonómico

El gasto de Extremadura para financiar el sistema de atención a la dependencia apenas aumentó un 1,28% durante 2025, un crecimiento muy alejado del registrado en el conjunto de las comunidades autónomas analizadas, donde el desembolso se incrementó prácticamente un 9%. La región destinó 317,87 millones de euros, frente a los 313,86 millones del ejercicio anterior, lo que supone apenas cuatro millones más en un año.

Los datos aparecen en el nuevo reparto estatal de fondos para financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), publicado en el Boletín Oficial del Estado. El documento coloca a Extremadura con la segunda menor subida del gasto autonómico de las 15 comunidades incluidas en esta comparación. Únicamente Cantabria presenta una evolución peor, al reducir su aportación un 1,25%.

Diferencia con el resto del país

La diferencia con buena parte del resto de España es considerable. Mientras Extremadura elevó el gasto un 1,28%, Galicia lo hizo un 19,05%; Baleares, un 18,42%; Asturias, un 15,24%; Canarias, un 14,70%; Aragón, un 13,60%; Andalucía, un 12,97%; y Cataluña, un 11,05%. En conjunto, el gasto autonómico certificado de las comunidades contempladas en el indicador pasó de 8.390 millones de euros en 2024 a 9.145 millones en 2025, un incremento del 8,99%.

Hay, no obstante, un dato que matiza esa escasa subida y sitúa a Extremadura en una posición destacada: continúa siendo la comunidad que más gasto autonómico realiza por persona beneficiaria con Programa Individual de Atención (PIA) entre las autonomías recogidas en la tabla.

Más beneficiarios, menos gasto por persona

El número medio mensual de beneficiarios extremeños con PIA pasó de 35.921 en 2024 a 37.054 durante 2025, 1.133 personas más. El crecimiento de usuarios, de alrededor del 3,2%, fue por tanto superior al experimentado por el gasto autonómico.

Eso provocó que la cantidad destinada por beneficiario descendiera. Extremadura pasó de 8.737,62 euros por persona y año en 2024 a 8.578,48 euros en 2025, una reducción del 1,82%. Aun así, sigue encabezando este indicador: ninguna de las otras 14 comunidades incluidas alcanza esa cifra. Baleares aparece a continuación, con 8.336 euros, seguida de Asturias, con 8.215.

Las cifras utilizadas por el Estado proceden del Sistema de Información del SAAD y de los certificados de gasto aportados por las propias comunidades autónomas. Para determinar la inversión autonómica se descuenta la financiación procedente de la Administración General del Estado, por lo que estos importes no representan el gasto total del sistema de dependencia en Extremadura, sino la aportación autonómica utilizada para calcular los indicadores del reparto estatal.

23,15 millones del Estado para Extremadura

El acuerdo fija además la cantidad correspondiente a Extremadura dentro del denominado nivel acordado de protección de la dependencia para 2026. La región tiene asignados 23.150.090 euros, el 2,56% de los 904,2 millones que el Gobierno distribuirá entre comunidades y ciudades autónomas. El pago se efectuará una vez firmado el correspondiente convenio entre ambas administraciones.

Los más de 23 millones destinados a Extremadura se reparten en cuatro grandes bloques. 4,52 millones corresponden al fondo de estructura, otros 4,66 millones al fondo de gestión, 5,4 millones al cumplimiento de objetivos y 8,57 millones al fondo destinado a la acreditación y mejora de la calidad de centros y servicios.

Dentro del apartado ligado al cumplimiento de objetivos, Extremadura obtiene 2,45 millones por actuaciones relacionadas con la mejora del empleo en el sector, 841.000 euros vinculados a la reducción de las listas de espera y otros 2,11 millones por indicadores de calidad de prestaciones y servicios.

Reparto estatal

El reparto estatal no es una transferencia sin condiciones. Los convenios obligarán a las comunidades a vincular estos fondos a objetivos concretos, entre ellos mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sistema, reforzar las ratios de personal, reducir las listas de espera y elevar la calidad de centros y servicios. Además, la Ley de Dependencia establece que las autonomías deben aportar al sistema una cantidad al menos equivalente a la financiación que reciben del Estado a través de los niveles mínimo y acordado.

El Gobierno central dispone este año de 904,2 millones para el nivel acordado, después de incrementar en otros 121 millones la dotación prevista inicialmente. De esa bolsa saldrán los 23,15 millones asignados a Extremadura para 2026.