Extremadura vacunará de la gripe en los colegios desde el 1 de octubre a niños de 3 a 11 años

Extremadura comenzará el próximo 1 de octubre la vacunación contra la gripe en los colegios, una campaña que estará dirigida finalmente a los niños de entre 3 y 11 años. Los equipos sanitarios se desplazarán a los centros educativos para administrar la vacuna durante el horario lectivo y la campaña se prolongará hasta el 15 de octubre.

La consejera de Eduación ha concretado este viernes los detalles de una iniciativa que prepara conjuntamente con Salud y que permitirá vacunar al alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil y de primero a sexto de Primaria. La inmunización será intranasal, por lo que no será necesario administrar la dosis mediante un pinchazo.

"Creemos que es muy importante que los niños se vacunen", ha señalado la consejera del ramo, Sandra Valencia, que ha incidido especialmente en las facilidades que supondrá para las familias que sean los profesionales sanitarios los que acudan directamente a los colegios.

"Estamos hablando de muchos niños y es mucho más cómodo que los sanitarios acudan a los centros educativos sin que los padres tengan que pedir permiso", ha explicado. La responsable autonómica considera que el sistema favorecerá la conciliación, al evitar que las familias tengan que pedir cita en el centro de salud y desplazarse durante la jornada laboral o escolar.

Autorización de las familias

Antes de recibir la vacuna será necesario contar con el consentimiento de los padres o tutores. Los centros educativos están distribuyendo estos días la documentación correspondiente y las familias dispondrán hasta el 18 de septiembre para entregar la autorización por escrito.

Cada colegio deberá coordinarse con los profesionales sanitarios que tenga asignados para establecer la fecha y el horario concreto en el que se realizará la campaña. Los centros tendrán que habilitar además un espacio adecuado para la administración de las vacunas y organizar el paso de los alumnos.

Tras recibir la dosis, los menores permanecerán 15 minutos en observación antes de regresar a su actividad habitual. Educación y Salud han trabajado conjuntamente en la organización de la campaña. "Lo hemos hecho por el bien de esos alumnos y de esas familias, para que puedan conciliar sin ningún tipo de problema", ha destacado la consejera.

Compra de las dosis

La llegada de la vacunación contra la gripe a los colegios extremeños había sido anunciada el pasado mes de julio. Entonces, el Consejo de Gobierno autorizó al Servicio Extremeño de Salud la adquisición de 86.600 dosis de vacuna antigripal intranasal, con un presupuesto de 1,92 millones de euros, para atender las campañas de los cursos 2026-2027 y 2027-2028.

La Junta avanzó entonces que la inmunización se ofrecería en los propios centros y durante el horario escolar, aunque todavía no había concretado cuándo comenzaría la campaña ni qué edades abarcaría exactamente, ya que inicialmente la presidenta de la Junta, María Guardiola, indicó que sería para niños de 6 a 11 años.

Los detalles de la organización aparecen recogidos en una circular de la Secretaría General de Educación fechada el 9 de septiembre, en la que se establecen los plazos para recabar las autorizaciones familiares, la coordinación con los equipos sanitarios, la organización de los espacios de vacunación y el periodo de observación de los alumnos tras recibir la dosis.