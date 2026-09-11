Un hombre de 67 años de Miajadas, nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de un hombre de 67 años, de Miajadas y perteneciente al Área de Salud de Cáceres, que no ha precisado ingreso hospitalario.

Con este nuevo positivo, Extremadura suma ya 44 casos de fiebre del Nilo Occidental en lo que va de 2026, mientras que dos personas han fallecido a causa de la enfermedad.

En estos momentos, cinco pacientes permanecen ingresados en distintos hospitales de la región. Dos se encuentran en el Hospital Don Benito-Villanueva, otros dos en el Hospital Universitario de Cáceres y uno en el Hospital de Mérida, según ha informado la Junta de Extremadura.

Recomendaciones frente a los mosquitos

Ante la presencia del virus, el SES insiste en la importancia de adoptar medidas para prevenir la proliferación y las picaduras de mosquitos transmisores.

Entre las principales recomendaciones se encuentra mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques y balsas, así como evitar la acumulación de agua en recipientes y objetos situados en el exterior, como platos de macetas, cubos, juguetes, recipientes para animales domésticos o neumáticos.

También se aconseja tapar los recipientes que contengan agua, mantener limpios los canalones de los tejados y los desagües de patios y utilizar ropa de colores claros que cubra la mayor parte posible del cuerpo, especialmente mediante el uso de manga larga y pantalón largo.

El SES recomienda, además, evitar jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el cabello, ya que pueden atraer a los insectos. También aconseja utilizar repelentes e insecticidas autorizados para uso doméstico e instalar mosquiteras en puertas y ventanas para impedir la entrada de mosquitos en las viviendas.

Vigilancia sanitaria

La dirección del SES ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que mantengan la vigilancia ante posibles casos con síntomas compatibles con la enfermedad.

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Esta situación de alerta permitirá reforzar la capacidad de diagnóstico y detección de nuevos casos. El SES recuerda que alrededor del 80 por ciento de las infecciones por virus del Nilo Occidental en humanos son asintomáticas, por lo que muchas personas infectadas no llegan a presentar síntomas.