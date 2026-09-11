La Junta sancionará a Ambuvital por la tramitación de sus autorizaciones de transporte

La Junta de Extremadura prepara un expediente sancionador contra Ambuvital, empresa adjudicataria de las ambulancias en UTE en el territorio regional, por las incidencias registradas durante la tramitación de la renovación de sus autorizaciones de transporte. Así lo ha anunciado este viernes la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, después de que las tarjetas de transporte de la empresa llegaran a constar administrativamente en situación de baja mientras se resolvía el procedimiento.

"Por tanto, a día de hoy la renovación del visado es correcta y favorable, pero la empresa se enfrenta a una sanción por el trámite administrativo de estos meses", ha afirmado García Espada. "Estamos preparando el expediente sancionador y, por supuesto, la empresa tiene que hacer frente a él", ha añadido.

La consejera ha explicado que el nuevo contrato de transporte sanitario terrestre del Servicio Extremeño de Salud entró en vigor el pasado mes de mayo y que, en ese momento, el SES comprobó que "el visado y el resto de documentación estaba todo en orden". El siguiente paso se produjo en junio, cuando Ambuvital presentó la solicitud de renovación de las autorizaciones. Según García Espada, se trataba de "un trámite habitual" y la compañía realizó la petición dentro de plazo y abonó las tasas correspondientes.

"Es un trámite habitual, la compañía realizó la petición dentro de plazo y abonó las tasas correspondientes" Sara García Espada — Consejera de Salud

Sin embargo, la tramitación no concluyó inmediatamente. La propia consejera ha confirmado ahora que, entre junio y el pasado 4 de septiembre, Ambuvital tuvo que atender "diferentes requerimientos de subsanación por parte de Transportes". Finalmente, hace justo una semana, el expediente obtuvo una resolución favorable y, según la Junta, las autorizaciones se encuentran actualmente renovadas correctamente.

Las autorizaciones llegaron a constar en baja

El anuncio del expediente sancionador se produce después de conocerse que las autorizaciones de Ambuvital habían llegado a figurar administrativamente en situación de baja durante este proceso.

La Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril había confirmado el pasado 26 de agosto que las autorizaciones constaban entonces en baja por no haberse completado el correspondiente visado y que existía un expediente de rehabilitación iniciado el 7 de agosto que todavía se encontraba en tramitación en la Oficina de Transportes de Badajoz. El SES defendió posteriormente que Ambuvital había presentado el 25 de junio, dentro del plazo legal, la solicitud de renovación junto con la documentación requerida y el pago de las tasas.

El "visto bueno"

García Espada añade ahora que "durante los meses siguientes se produjeron distintos requerimientos de subsanación de Transportes antes de que la renovación obtuviera finalmente el visto bueno". La Junta había insistido además en que esta situación administrativa no provocaba ninguna alteración en la asistencia a los pacientes.

Queda por conocer ahora qué incumplimiento concreto atribuirá la Administración a Ambuvital en el expediente sancionador, así como la calificación de la infracción y la cuantía de la posible sanción.

El PSOE pide la dimisión de García Espada: "Su nota como consejera es un cero" La portavoz socialista Isabel Gil Rosiña ha cargado con dureza contra la consejera de Salud, Sara García Espada, después de conocerse la situación administrativa de las autorizaciones de Ambuvital y el anuncio de que la Junta prepara un expediente sancionador contra la empresa. "Si la respuesta de la consejera es que toma nota, su nota ya como consejera es un cero. Que se vaya hoy mejor que mañana de su responsabilidad al frente de la sanidad en Extremadura", ha afirmado Gil Rosiña, que ha calificado lo ocurrido con el transporte sanitario como "un auténtico escándalo". La dirigente socialista sostiene que las ambulancias han estado realizando traslados durante el verano mientras existían problemas con sus autorizaciones y ha reclamado explicaciones en la Asamblea de Extremadura. "Venga usted aquí y explíquenos en el Parlamento qué es lo que ha ocurrido", ha exigido a la consejera. Gil Rosiña ha ido más allá y ha reclamado que sea la propia presidenta de la Junta, María Guardiola, quien comparezca para dar explicaciones sobre este asunto y sobre la situación general del Servicio Extremeño de Salud. A su juicio, García Espada "ya no es una interlocutora válida" para el PSOE ante el "deterioro" que, asegura, atraviesa la sanidad pública extremeña. La socialista también se ha referido a las informaciones según las cuales profesionales del transporte sanitario habrían utilizado grupos de WhatsApp para advertirse de controles de la Guardia Civil y realizado rutas alternativas para evitarlos, circunstancias que ha calificado de "dignas de una República bananera". Gil Rosiña ha mostrado, no obstante, su solidaridad con los trabajadores y ha dirigido la responsabilidad hacia la gestión de la Junta.