La Junta de Extremadura carga contra las nuevas exigencias a los centros de datos: "Son prácticamente imposibles de cumplir"

La Junta de Extremadura ha pedido al Gobierno de España que retire el proyecto de Real Decreto que regulará los requisitos energéticos y ambientales de los centros de datos al considerar que puede poner en riesgo inversiones estratégicas para la región y provocar que nuevos proyectos tecnológicos opten por otros países europeos.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha advertido este viernes de que las condiciones incluidas en el borrador son "prácticamente imposibles de cumplir" y ha defendido que Extremadura ha presentado alegaciones a través de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, dirigida por Mercedes Morán.

"Instamos al Gobierno de España a la retirada del Real Decreto", ha señalado Santamaría, quien sostiene que la regulación puede "atacar la unidad de mercado" y modificar las condiciones con las que numerosas empresas habían planteado ya sus inversiones.

Origen de la electricidad

Uno de los principales puntos de fricción está en las exigencias sobre el origen de la electricidad. El proyecto establece que los centros de datos deberán respaldar su consumo con nueva generación renovable y que, mientras las renovables no superen el 90% del 'mix' eléctrico, al menos el 80% de la electricidad consumida deberá proceder cada hora de energía renovable generada en esa misma franja.

Según Santamaría, esta obligación resulta especialmente complicada en determinadas horas y puede restar competitividad a España frente a otros países europeos.

Más de 500 alegaciones

El consejero ha asegurado que el Ministerio ha recibido más de 500 alegaciones durante la tramitación, una cifra que, a juicio de la Junta, evidencia la preocupación existente entre las empresas y las administraciones.

El Ejecutivo extremeño también rechaza que las nuevas condiciones afecten a proyectos que ya se encuentran autorizados o en tramitación. "Se está perjudicando a empresas que ya han hecho inversiones, que ya han hecho tramitaciones y desde luego están muy preocupados", ha afirmado Santamaría.

Varios centros en la región

La cuestión tiene especial relevancia para Extremadura, donde existen varios proyectos de centros de procesamiento de datos en distintas fases de desarrollo. Entre ellos se encuentra Nostrum Evergreen, en Badajoz, declarado Proyecto Empresarial de Interés Autonómico y cuyas infraestructuras eléctricas recibieron autorización administrativa previa esta misma semana.

Santamaría ha defendido además las posibilidades de la comunidad para atraer este tipo de instalaciones por su elevada producción energética. Según ha señalado, Extremadura genera actualmente entre cinco y seis veces más electricidad de la que consume.

Para la Junta, los centros de datos pueden convertirse en proyectos tractores para la industria tecnológica regional. Por ello, el consejero ha reclamado al Gobierno central que "recapacite" antes de aprobar definitivamente una regulación cuyo impacto, ha advertido, "sería enorme" para España y para Extremadura.