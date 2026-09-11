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Entrega en Badajoz

Medalla al Mérito de Protección Civil para el policía que salvó a tres personas de un incendio en Cáceres

El agente Francisco Manuel Gonzalo Rivas, junto a su compañero Julián Canales Espartero, lograron acceder a la vivienda en llamas y rescatar a una mujer y dos niños, uno de ellos con un alto grado de discapacidad

Vídeo | Medalla al Mérito de Protección Civil para el policía que salvó a tres personas de un incendio en Cáceres

Vídeo | Medalla al Mérito de Protección Civil para el policía que salvó a tres personas de un incendio en Cáceres

David Guilherme

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Mari Carmen Mateos

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Badajoz

El delegado del Gobierno en Extremadura ha hecho entrega del diploma y la condecoración de la Medalla al Mérito de la Portección Civil en la categoría de Bronce con distintivo rojo al agente de la Policía Nacional Francisco Manuel González Rivas. Este acto de entrega individual, celebrado en la sede de la Delegación en Badajoz, se ha producido debido a que el agente no pudo asistir al evento oficial conjunto celebrado el pasado junio, el cual contó con la presencia de la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones. La propuesta de la medalla fue en el año 2024.

Ante la imposibilidad de que el policía acudiera en aquel momento, desde la Delegación del Gobierno se estimó oportuno realizar un acto de entrega posterior para trasladarle el reconocimiento por su labor. La concesión de esta Medalla al Mérito Civil responde a la actuación del agente en un incendio en el interior de una vivienda ocurrido en Cáceres el 17 de septiembre del mismo año.

Dos menores rescatos

El agente Francisco Manuel Gonzalo Rivas, junto a su compañero Julián Canales Espartero -quien también recibió la misma medalla- tuvieronque intervenir en la emergencia. En el interior de la vivienda se encontraban una mujer y dos niños menores de edad, uno de ellos con un alto grado de discapacidad, algo que complicó aún más el rescate.

Durante el operativo, los policias nacionales destinados en la Brigada de Seguridad Ciudadana de la capital cacereña actuaron de forma conjunta e inmediata, sin priorizar su propia seguridad ante el riesgo evidente que corría la integridad física de ambos. Los agentes lograron acceder a la vivienda y rescatar a las tres personas que se encontraban atrapadas en el interior.

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El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha puesto en valor en esta ocasión el comportamiento del agente Gonzalo Rivas, destacando su profunda dedicación humana y su disposición para arriesgar su propia vida con el único objetivo de salvar la de los demás. Según ha manifestado, este tipo de actuaciones trascienden el mero cumplimiento de las obligaciones profesionales y encarnan los valores fundamentales de la protección civil y el servicio público.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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