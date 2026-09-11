Los negocios turísticos de Las Hurdes afectados por los incendios podrán recibir hasta 7.500 euros

La Junta de Extremadura destinará 250.000 euros a las ayudas directas para los negocios turísticos afectados por los incendios de agosto en Las Hurdes, unas compensaciones que podrán alcanzar los 7.500 euros en los núcleos que tuvieron que ser evacuados o confinados durante la emergencia.

Las ayudas, incluidas en el decreto-ley aprobado por el Ejecutivo autonómico y en vigor desde el pasado miércoles, están dirigidas a alojamientos rurales, establecimientos hoteleros y extrahoteleros, negocios de restauración y empresas de actividades turísticas de las zonas afectadas.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha concretado este viernes la dotación de esta línea durante una reunión con los alcaldes de la Mancomunidad de Las Hurdes para abordar la recuperación turística de la comarca tras el incendio. Las compensaciones parten de 1.200 euros y pueden alcanzar inicialmente los 3.000, dependiendo del tipo y capacidad del establecimiento.

Concesión de oficio

La Dirección General de Turismo utilizará los datos de los que ya dispone la Administración para identificar a los posibles beneficiarios y, salvo renuncia o incidencia, las ayudas se considerarán aceptadas sin necesidad de realizar una solicitud ordinaria. "La prioridad es que las ayudas lleguen cuanto antes a quienes las necesitan", ha señalado León, que ha defendido este procedimiento para reducir la carga burocrática y acortar los plazos hasta el pago.

En esta línea, el Ejecutivo autonómico ha puesto además en marcha una línea de financiación y liquidez en condiciones preferentes para autónomos y pequeñas y medianas empresas del sector turístico, con la intención de facilitar la continuidad de los negocios mientras la comarca recupera su actividad habitual.

Promoción turística

Las medidas económicas irán acompañadas de una campaña específica para recuperar la imagen turística de Las Hurdes. Así, la Junta reservará una partida en los presupuestos de 2027 para esta iniciativa, que será diseñada conjuntamente con el sector turístico y la Mancomunidad.

La Junta insiste en que el 92% del territorio de Las Hurdes no resultó afectado por el incendio y quiere evitar que la repercusión de los fuegos genere la percepción de que toda la comarca quedó dañada. León ha asegurado que el objetivo es apoyar a "los autónomos, a las empresas y a los municipios afectados", además de trasladar que "Las Hurdes sigue siendo uno de los grandes referentes del turismo de naturaleza e interior de Extremadura".

El Gobierno regional considera además que el otoño puede contribuir a recuperar visitantes por la oferta de naturaleza, gastronomía y turismo activo de la zona, con recursos como el Meandro del Melero, el Volcán del Gasco y los saltos de agua, además de experiencias vinculadas a la observación de estrellas, el oleoturismo o el apiturismo.