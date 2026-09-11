El nuevo plan de vivienda destinará 498 millones a facilitar el acceso a una casa en Extremadura

El nuevo Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2026-2030 destinará alrededor de 498 millones de euros a facilitar el acceso a una vivienda, más de la mitad de los 951 millones de inversión previstos durante los próximos cinco años. Esa será la principal partida de una hoja de ruta que ha recibido este viernes el respaldo unánime de la Comisión Sectorial de Movilidad, Infraestructuras, Vivienda y Turismo.

En concreto, el documento ha sido apoyado por los agentes sociales y económicos representados en la comisión después del proceso de negociación desarrollado durante su elaboración. Según ha destacado la Junta, el texto incorpora buena parte de las propuestas planteadas por UGT, CCOO y CREEX.

La planificación se estructura en cuatro líneas estratégicas, 14 líneas de actuación y 49 medidas concretas, dirigidas fundamentalmente a facilitar el acceso a una casa, impulsar la rehabilitación, reforzar el parque público de vivienda y favorecer un desarrollo territorial más equilibrado.

Dentro de los 498 millones destinados específicamente al acceso se incluyen el Plan Habita Extremadura, los programas de ayudas al alquiler y a la adquisición de vivienda, actuaciones para incrementar la oferta residencial y medidas orientadas a reforzar la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos.

Jóvenes y medio rural

Una de las prioridades del plan será facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes. Para ello contempla ayudas para la compra y el alquiler, sistemas de avales para acceder a la primera vivienda y nuevas fórmulas de colaboración público-privada con las que incrementar la oferta de inmuebles.

La planificación dedica además medidas específicas al medio rural, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda en los municipios de menor población, y contempla actuaciones dirigidas a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha defendido que se trata de "una planificación ambiciosa y realista" con la que se pretende responder a "uno de los principales retos que tiene Extremadura, como es garantizar el acceso a la vivienda y generar nuevas oportunidades para desarrollar proyectos de vida en nuestra región".

Rehabilitación

Otro de los grandes bloques económicos será el destinado a rehabilitación y regeneración urbana. El plan reserva más de 127 millones de euros para mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y el estado de conservación del parque residencial extremeño.

A ello se sumará el fortalecimiento del parque público de vivienda, tanto mediante nuevas promociones como a través de la movilización de inmuebles disponibles. También se prevé mejorar los mecanismos de mantenimiento e inspección y reforzar el acompañamiento social vinculado a este tipo de viviendas.

La nueva planificación incorpora asimismo cambios normativos. Entre ellos figura la futura Ley de Vivienda de Extremadura, así como la actualización del régimen de vivienda protegida y la simplificación de determinados procedimientos urbanísticos. El plan marcará la política autonómica de vivienda hasta 2030 y combinará así las ayudas directas para comprar o alquilar, la construcción y movilización de nuevas viviendas, la rehabilitación del parque existente y las reformas legislativas.