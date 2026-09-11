Las organizaciones agrarias extremeñas alertan de hasta un 100% de mortandad en colmenares y piden controlar al abejaruco

Las principales organizaciones agrarias y cooperativas extremeñas han lanzado este jueves una llamada de auxilio por la situación que atraviesa la apicultura regional. Apag Extremadura Asaja, Apag Asaja Cáceres, UPA y Cooperativas Agroalimentarias aseguran que la mortandad en determinados colmenares alcanza ya el 100%, mientras que incluso en las zonas menos afectadas se sitúa, según sus estimaciones, en torno al 40%.

Las entidades atribuyen buena parte de estas pérdidas a la presencia del abejaruco y han pedido a la Junta medidas inmediatas tanto para controlar la población de esta especie como para compensar económicamente a los profesionales afectados.

La petición ha sido trasladada durante una reunión celebrada en Mérida con responsables de la Dirección General de Agricultura y de la Política Agraria Común (PAC), en la que las organizaciones expusieron la situación de la campaña apícola y las pérdidas registradas en las explotaciones extremeñas.

Según sostienen las organizaciones, la acción del abejaruco impide que las abejas salgan con normalidad de las colmenas para hidratarse, lo que estaría agravando la mortalidad en unos meses especialmente delicados para las explotaciones.

Que deje de ser una especie protegida

Una de las principales reclamaciones planteadas durante el encuentro pasa por revisar la protección del abejaruco. Las organizaciones solicitan que se trabaje para que el ave deje de estar catalogada como especie protegida y que desde principios del próximo año puedan autorizarse medidas de control poblacional.

Consideran que la expansión de la especie está provocando consecuencias directas sobre las explotaciones y reclaman instrumentos que permitan intervenir sobre su población para reducir el impacto en las colmenas.

El abejaruco es un ave migratoria insectívora cuya dieta incluye, entre otros insectos, abejas, lo que desde hace años provoca conflictos en determinadas zonas de elevada concentración apícola.

Ayudas para compensar las pérdidas

La segunda parte de la reclamación tiene carácter económico. Las organizaciones agrarias han pedido que se revisen las ayudas agroambientales destinadas al sector y que se articulen nuevas líneas para compensar las pérdidas sufridas durante la presente campaña.

Entre sus propuestas figura incorporar a los apicultores a las ayudas dirigidas a paliar los daños provocados por las borrascas. Las organizaciones consideran que esta posibilidad debería haber sido contemplada por el propio Ministerio de Agricultura.

La preocupación es especialmente elevada en comarcas donde la apicultura mantiene un importante peso económico y social, como Las Hurdes, en la provincia de Cáceres, y La Siberia extremeña, en Badajoz. Las entidades recuerdan que numerosas familias dependen directamente de esta actividad y advierten del riesgo que nuevas pérdidas pueden suponer para territorios que ya afrontan problemas de despoblación.

En este contexto, las organizaciones han trasladado a la Administración una frase con la que resumen su posición: "quien protege debe pagar". Defienden que si el abejaruco mantiene la consideración de especie protegida por parte de las administraciones europeas y estatales, estas deben asumir también los costes que, según el sector, está generando su presencia sobre las explotaciones apícolas.

Apag Extremadura Asaja, Apag Asaja Cáceres, UPA y Cooperativas Agroalimentarias reclaman así una respuesta "inmediata" que combine compensaciones económicas durante esta campaña con medidas que permitan controlar la población de abejarucos a partir del próximo año.